주민 덮칠 뻔한 흉기… 영덕, 노후 풍력발전기 전수 조사

발전기·날개 등 도로 위로 떨어져

관내 14기 증개축·철거 여부 검토



경북 영덕군 영덕읍 창포리 풍력발전단지에서 지난 2일 풍력발전기 1기가 꺾여 도로 위로 쓰러졌다.

경북소방본부 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북 영덕군이 풍력발전기 전도 사고의 원인 조사에 나섰다. 군은 영덕읍 창포리 풍력발전단지 내 발전기 전체를 가동 중지하고 전문가 합동 조사에 나설 계획이라고 3일 밝혔다.앞서 전날 오후 4시 40분쯤 풍력발전단지 내 발전기 1기가 꺾이면서 상부에 있던 발전기와 블레이드(날개)가 도로를 덮치는 사고가 발생했다. 군은 탄소섬유 소재인 블레이드가 찢어지면서 구조물 중앙을 타격해 이런 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 구조물 잔해가 충격으로 튕기면서 근처 관광시설까지 파손됐다.발전기는 초속 13m 풍속에서 정격출력인 1650㎾에 도달하도록 설계됐다. 가동 중지 기준은 초속 20m인데 사고 당시 인근 지역 풍속은 초속 10~12m였다. 풍력발전단지 내 발전기는 총 24기로 2004~2005년 조성됐으며 20년의 설계 수명을 다해 설비 교체를 앞둔 것으로 알려졌다.다행히 인명 피해는 발생하지 않았지만 군은 추가 사고가 우려됨에 따라 풍력발전단지 내 발전기 전체의 가동을 중지했다. 군은 사고 발전기를 포함해 군유지 내 설치된 14기에 대해 계속 운영과 증개축, 철거를 놓고 종합 검토 중인 것으로 알려졌다.발전기 운영사인 영덕풍력은 자체 조사를 진행해 다음 주 중 군에 보고할 예정이다. 이후 기후에너지환경부 등 관련 기관, 업계 전문가로 구성된 조사반이 합동 조사 및 종합 의견수렴에 나선다. 조사 결과에 따라 발전기 재가동 여부를 판단한다. 군 관계자는 “블레이드 손상 원인을 명확하게 밝힌 뒤 결함이 발견되면 같은 제품 전체에 대한 점검, 안전 조치를 진행할 계획”﻿이라고 말했다.영덕 김형엽 기자