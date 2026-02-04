오세훈 “정비사업 순증 물량이 정부 공급대책보다 많아…해결의지 있나”

“정비사업 순증 물량이 정부 공급대책의 2.5배”
서울주택정책소통관 5일 개관…양방향 소통 거점
오 시장은 이날 중구 서울도시건축전시관에서 열린 서울주택정책소통관 개관행사에서 “(시는 정비사업을 통해) 2031년까지 31만 가구를 착공하는 목표인데 순증 물량을 계산해 보니 30%인 8만 7000가구”라며 “1·29 공급대책에서 정부가 서울에 3만 2000가구를 공급한다고 했는데, 정비사업 순증 물량이 2.5배 가까이 된다”고 설명했다.
이어 “(정부가) 좋은 방법은 놔두고 방해하며 엉뚱하게 빈 땅에 새집을, 무리하게 물량을 확보해 발표하면서 주택 문제를 해결한다고 보고 있다”며 “통탄을 금치 못할 일”이라고 지적했다.
‘시민소통의 날’ 행사에는 신속통합기획 참여 주민 등 120여명이 참여해 의견을 내놨다. 권기백 서울시정비사업연합회 이사는 “정부의 대책에는 정비사업을 지원하는 내용이 하나도 없어 우려된다”고 했다.
오 시장은 “시민들의 생각과는 엇박자가 나는 정책들의 홍수”라며 “중앙정부에 요청을 전달하고 촉구하는 역할을 석 달 넘게 하고 있는데 묵묵부답이다. 주택 문제 해결 의지가 있는 것인지 이야기를 안 할 수가 없다”고 강조했다.
미리내집 코너에서는 가상현실(VR) 모델하우스 체험부터 청약 시뮬레이션, 전문가 상담까지 가능하다. 시는 향후 매입임대주택 사업설명회, 모아타운 정비사업 관계자 간담회 등도 열 계획이다.
서유미 기자