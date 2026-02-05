서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

‘내 친구 서울갤러리’ 글로벌 도시 모형 보러 오

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울패션위크, 밀라노와 소통… K패션, 유럽 세일

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

강북구 ‘전국 최초 빌라관리사무소’ 사업, 202

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

‘교통은 민생’ 강동, 9호선 연장 사업 본격화

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

임태희 “‘미래 대입개혁 4자 실무협의체’ 구성 서둘러야”

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

임태희 경기도교육감 SNS 캡처


임태희 경기도교육감이 올해 초 제안한 ‘미래 대입개혁 4자 실무협의체’(국가교육위원회, 교육부, 대한민국교육감협의회, 한국대학교육협의회) 구성에 속도를 내야 한다고 밝혔다.

임 교육감은 5일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “0.1점 차이로 아이들을 줄 세우기에는 우리 아이들은 너무나 귀하고 그 수 또한 급격히 줄고 있다”며 “이제 학생 한 명 한 명을 ‘경쟁의 대상’이 아닌 ‘국가의 소중한 자산’으로 바라봐야 한다”고 썼다.

이어 “4자 실무협의체는 대한민국 교육의 물줄기를 바꾸고 국가 미래의 생존 전략을 짜는 것”이라고 강조했다.

그는 “지금 이 순간에도 우리 학생들은 AI가 0.1초 만에 찾을 수 있는 지식을 밤새워 외우고 있다”며 “옆 친구를 이겨야만 살아남는 상대평가 방식은 이미 대학 현장에서도 신뢰를 잃어가고 있다”고 주장했다.

임 교육감은 “답은 이미 나와 있다. ‘무엇을 얼마나 아는가’를 묻는 암기 교육에서 ‘무엇을 할 수 있는가’를 증명하는 ‘절대평가’로 전환해야 한다”며 “경기교육이 정답 고르기가 아닌 학생의 깊이 있는 사고를 담아내는 ‘AI 서·논술형 평가 시스템’을 구축하고 있는 이유”라고 설명했다.


  •
임태희 경기도교육감 SNS 캡처


또 “지난주 대한민국교육감협의회에서 교육부 장관과 전국 시·도 교육감들이 함께 힘을 모아주기로 했다”며 “그 결과 이번 달 말에 ‘미래 대입개혁 4자 실무협의체’ 구성 관련 사전 협의회가 열린다”고 전했다.

그는 “대한민국 교육의 거대한 전환점이 될 4자 실무협의체가 신속히 가동될 수 있도록 참여 당국에 다시 한번 요청드린다”며 “교육감으로서 무거운 책임감을 갖고 대학입시 개혁의 골든타임을 놓치지 않도록 끝까지 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“41곳 정비사업 진행… 10년 뒤 인구 70만 ‘

서강석 송파구청장

형식 빼고 실속 꽉!꽉!… ‘강남스타일 노변담화’

조성명 강남구청장 구정 보고회

도전! 도시농부… 성동, 도심 텃밭 503개 구역

서울숲 일대 79층 새 랜드마크 우뚝… 오세훈 “글

성수동 삼표레미콘 부지 개발 고시 인허가 절차 거쳐 이르면 연말 착공 6054억 투입 유니콘 창업허브 조성 서울숲 연결 입체 보행데크도 설치

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr