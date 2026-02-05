박명수 경기도의원 “세종~포천고속도로 안성구간 개통… 난개발 막을 성장관리체계 마련 시급”



박명수 의원이 5일 제388회 임시회 본회의에서 5분 자유발언을 하고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 도시환경위원회 박명수 의원(국민의힘, 안성2)은 5일 열린 제388회 임시회 본회의 5분 자유발언을 통해 세종~포천고속도로 안성 구간 개통 이후 급증하는 개발 수요에 대비한 비도시지역 성장관리체계 부재 문제를 지적하며, 경기도의 선제적 대응과 책임 있는 정책 결단을 촉구했다.박명수 의원은 이날 발언에서 “세종~포천고속도로 안성~구리 구간의 전면 개통은 단순한 교통 인프라 확충을 넘어 경기 남부 공간 구조 전반에 영향을 미칠 수 있는 중대한 변화”라며, “그동안 상대적으로 소외돼 왔던 안성 동부지역이 새로운 성장 축으로 전환되는 시점에 들어섰다”고 밝혔다.이어 박 의원은 “안성이 수도권과 충청·강원권을 연결하는 교통 요충지인 만큼, 향후 개발 수요가 집중될 가능성이 큰 지역”이라며, “교통 인프라는 갖춰졌지만 개발수요를 체계적으로 담아낼 계획적 관리 틀은 충분히 마련돼 있지 않다”고 지적했다.또한 “이 같은 상황이 지속될 경우 입지 중심의 소규모 개발이 난립하고 기반시설 확충은 뒤따르며, 교통·환경 민원이 누적될 수밖에 없다”며 난개발 위험에 대한 우려를 나타냈다. 박 의원은 이러한 문제가 특정 지역에 국한되지 않고, 경기도 전체의 공간 질서와 재정 부담으로 이어질 수 있다는 점도 함께 짚었다.박 의원은 “비도시지역에서 무질서한 개발이 반복되면 결국 기반시설 확충 비용과 환경·교통 문제를 도민 전체가 부담하게 된다”며 “이는 사후 수습이 아닌 사전 관리가 반드시 필요한 구조적 문제”라고 강조했다.이에 박 의원은 경기도에 ▲비도시지역을 체계적으로 관리할 수 있는 성장관리 방향과 제도적 관리체계 마련, ▲안성 동부권역을 대상으로 한 공공 주도형 계획 개발 검토를 촉구했다.특히 보개면 일원에 추진 중인 반도체 소재·부품·장비 특화 일반산업단지 조성 계획을 언급하며, “교통망과 산업 기반이 동시에 구축되는 시점에서 공공이 개입하지 않는다면 개발 수요는 점적인 난개발로 고착될 가능성이 크다”고 경고했다.아울러 박 의원은 “민간 중심 개발만으로는 주거·일자리·생활 인프라가 균형 있게 결합된 자족형 공간을 만들기 어렵다”며 “GH 등 공공이 참여하는 방식으로 생활권 단위의 계획 개발을 검토할 필요가 있다”고 밝혔다.끝으로 박명수 의원은 “중요한 것은 개발 여부가 아니라, 어떻게 관리하며 성장시킬 것인가에 대한 판단”이라며, “이번 고속도로 개통이 난개발의 출발점이 아니라, 안성과 경기 남부 전체의 질서 있는 성장으로 이어질 수 있도록 경기도가 한발 앞서 관리하고 조정해야 한다”고 촉구하며 발언을 마무리했다.온라인뉴스팀