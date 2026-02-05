‘불사조’ 김성제 의왕시장, “가장 살기 좋은 명품도시 완성할 것”



김성제 의왕시장이 5일 신년 기자간담회를 진행하고 있다. (의왕시 제공)

김성제 경기 의왕시장이 “대규모 도시개발사업과 광역 교통망 구축을 통해 의왕의 지도를 새롭게 그리고 교육과 복지, 문화예술이 살아 숨 쉬는 명품도시 의왕을 완성하겠다”고 밝혔다.김 시장은 5일 2026년 신년 기자간담회를 열고 민선 8기 의왕시 주요 성과와 2026년 시정 운영 방향에 대해 설명하면서 이 같은 포부를 내놨다.그는 “지난 3년 반은 의왕시의 새로운 미래를 준비하며 역동적으로 도약해 온 시간이었다”며 “대규모 도시개발과 복선전철 사업을 비롯해 교육과 복지, 문화·예술, 일자리, 안전에 이르기까지 도시 전반에 걸쳐 혁신적인 변화를 만들어 왔다”고 평가했다.이어 이러한 성과를 바탕으로 2026년 시정 방향을 제시했다.관내 전역에서 추진 중인 대규모 도시개발사업(▲고천 ▲초평 ▲월암 ▲청계2 ▲의왕군포안산 3기 신도시 ▲오전왕곡지구)이 속도감 있게 추진될 수 있도록 적극 지원하고, 10개의 재개발‧재건축 사업 또한 신속하게 추진될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다는 계획이다.또한, 포일동 산업단지 조성 사업과 의왕산업진흥원 설립을 차질없이 추진하고, 지역상권 활성화를 위해 ‘의왕도깨비시장 아케이드’조성사업을 올해 4월까지 마무리할 예정이다.아울러, 인덕원~동탄선 및 월곶~판교선 복선전철이 계획대로 추진될 수 있도록 지원하고, 의왕역 GTX-C 노선 역시 조기에 공사가 이뤄질 수 있도록 관계기관과 긴밀히 협의한다.시의 핵심과제인 위례~과천선 의왕 연장안이 올해‘제5차 국가철도망구축계획’에 반영될 수 있도록 총력을 다하고, 인덕원~동탄선 (가칭) 왕곡역 신설안’과 ‘국철 1호선 월암역 신설안’에 대해 국토부 및 한국토지주택공사와 적극 협의한다는 입장이다.또, 미래교육의 거점공간이 될 ‘의왕미래교육센터’는 올해 상반기에 착공하고, 의왕시만의 독립된 의왕교육지원청 신설을 위해 신규 청사부지를 마련하는 등 선제적으로 대비해 나간다는 구상이다.여기에, 올해 개관하는 의왕문화예술회관은 의왕시 문화의 중심시설로 만들고, 의왕문화재단 설립을 통해 도시의 문화품격을 한층 높여 나갈 계획이다.이와 함께, 시민 휴식 공간인 백운호수공원에는 오색정원과 음악분수 등을 추가로 조성하고, 왕송호수공원은 3기 신도시 개발과 연계해 품격 있는 여가 공간으로 만들어 간다.지난해 12월 급성 심근경색으로 쓰러진 김 시장은 약 50일간의 치료와 재활을 거쳐 지난 2일 업무에 복귀했다.안승순 기자