박용선 경북도의원, 포항제철공고 ‘자랑스러운 동문상’ 수상

모교 졸업식서 영예… “현장에서 배운 책임감으로 지역과 교육에 더 보답할 것”



5일 포항제철공고 ‘자랑스러운 동문상’을 수상한 박용선 도의원(가운데)이 기념촬영을 하고 있다. 박용선 의원실 제공



5일 포항제철공고 ‘자랑스러운 동문상’을 수상하는 박용선 의원(왼쪽). 박용선 의원실 제공

박용선 경북도의회 의원(교육위원회)은 5일 포항제철공업고등학교 졸업식에서 ‘자랑스러운 동문상’을 수상했다.‘자랑스러운 동문상’은 학교의 명예를 높이고 지역사회 발전에 기여한 졸업생에게 수여되는 상으로, 박 도의원은 산업 현장 경험과 의정활동을 통해 지역과 교육 분야에서 성과를 쌓아온 공로를 인정받아 수상자로 선정됐다.박용선 의원은 포항제철공고를 졸업한 뒤 산업 현장에서 오랜 기간 근무하며 지역 산업의 기반을 몸소 경험했으며, 이후 경북도의회에 진출해 교육위원으로서 학생 안전, 교육 환경 개선, 현장 중심 교육정책 마련 등 실질적인 교육 현안 해결에 힘써왔다.특히 학교 현장의 목소리를 예산과 제도로 연결하는 ‘생활밀착형 의정활동’을 지속해 온 점이 이번 수상 배경으로 꼽힌다.박 의원은 수상 소감에서 “모교 졸업식에서 ‘자랑스러운 동문상’을 받게 되어 개인적으로 큰 영광이자 무거운 책임으로 느낀다”며 “포철공고에서 배운 성실함과 책임감, 현장 정신을 잊지 않고 지역사회와 경북 교육 발전을 위해 더욱 성실히 뛰겠다”고 밝혔다.이어 “후배들이 기술로 당당히 꿈을 펼칠 수 있도록 교육 현장의 안전과 실습 환경, 취업과 진로 지원이 더 촘촘해지도록 끝까지 챙기겠다”며 “학교와 동문의 이름에 누가 되지 않도록 늘 겸손한 자세로 소임을 다하겠다”라고 덧붙였다.포항제철공업고등학교는 지역 산업 인재 양성의 산실로 자리매김해 왔으며, 매년 다양한 분야에서 활약하는 동문을 배출해 지역사회와 산업 현장에 기여하고 있다.온라인뉴스부