이재준, “끊임없는 혁신으로 신 성장 동력 만들어낼 중소·강소기업 키워야”

수원시, ‘2026 수원시 중소기업 지원시책 설명회’ 개최


  •
이재준 시장이 ‘2026 수원시 중소기업 시책 설명회’에서 기업 지원 정책을 설명하고 있다. (수원시 제공)


이재준 수원특례시장이 “끊임없는 혁신으로 새로운 성장 동력을 만들어낼 중소·강소기업을 키워야 한다”고 강조했다.

수원시는 5일 수원시 기업지원센터에서 시와 국세청, 코트라(KOTRA), 경기지방중소벤처기업청, 경기도경제과학진흥원, 2차 수원기업새빛펀드 운용사 등 20여 개 기관이 참여한 가운데 자금 지원, 기술 개발 지원, 수출 지원, 연구·개발(R＆D) 지원 등 중소기업에 필요한 지원책을 설명하는 자리를 마련했다.

시는 기업 지원 시책을, 코트라는 수출 판로, 경기지방중소벤처기업청은 연구·개발 지원, 수원고용복지플러스센터는 기업 지원 종합 서비스, 2차 수원기업새빛펀드 6개 운용사는 창업 초기·소부장·바이오·초격차 등 분야별 투자 시책을 소개했다.

중소벤처기업진흥공단, 경기지방중소벤처기업청, 경기도경제과학진흥원, 수원도시재단 등 8개 기관은 기업인들과 일대일 상담을 하며 맞춤형 지원책을 내놓았다.

이 자리에서 이재준 시장은 “기업인들의 헌신적인 노력 덕분에 우리나라 경제가 발전했고, 세계 10위권 경제 대국으로 성장할 수 있었다”며 “끊임없는 혁신으로 신성장 동력을 만들어낼 중소·강소기업을 키워야 한다”고 밝혔다.

안승순 기자
