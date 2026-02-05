“100만 메가시티 천안 건설”…김영만 천안시장 출마

서울Pn

김영만 전 충남도 정책특보단장이 5일 제9회 전국동시지방선거에서 천안시장 출마를 선언하고 있다. 이종익 기자


김영만 전 충남도 정책특보단장이 5일 “시민이 중심이 되는 100만 메가시티 천안을 건설하겠다”며 6월 3일 실시되는 제9회 전국동시지방선거 천안시장 출마를 선언했다.

김 전 단장은 이날 오전 천안시청에서 출마 기자회견을 열고 “멈춰 있는 천안의 시간을 다시 흐르게 하고 ‘시민 중심 도시, 100만 천안’의 미래를 열겠다”고 밝혔다.

그는 “저에게 천안은 중앙시장 근처 작은 단칸방에서 다섯 식구가 함께 살던 어린 시절부터, 30년 넘게 시민 아픔을 보듬어 온 진료실 시간까지 제 인생의 전부가 녹아 있는 곳”이라고 소개했다.

이어 “시민의 통증을 보살피던 손으로 천안의 미래를 설계하는 책임 있는 행정가가 되고자 한다”고 강조했다.

김 전 단장은 천안의 미래 비전으로 △혁신적인 첨단 인프라 구축 등 경제 산업 활력과 도약 △요람에서 무덤까지 행복한 천안 실현 △시민이 정책 입안-예산 편성-정책 추진-평가까지 참여하고 주도하는 시민주권 도시 실현 등을 제시했다.

그는 “대한치과의사협회 부회장과 정책연구원장을 지내며 현장 문제를 제도화했다”며 “민선 7기 충남도 정책특보단장으로서 양승조 전 지사와 함께 4년 동안 도정의 주요 정책을 조율하며 행정의 실질 경험을 쌓았다”고 설명했다.

그러면서 “1년여 전부터 ‘천안미래희망제작소’를 설립해 시민과 함께 천안의 현안을 논의하며 미래를 다듬어 왔다”며 천안시장 적임자임을 강조했다.

천안 이종익 기자
