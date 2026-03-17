경기아트센터-화성문화관광재단, ‘지역 문화예술 발전·도민 문화향유 기회 확대’ 업무협약

|17일 경기아트센터(사장 김상회, 왼쪽)와 화성시문화관광재단(대표이사 안필연)이 지역 문화예술 발전과 도민 문화향유 기회 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. (경기아트센터 제공)
경기아트센터(사장 김상회)와 화성시문화관광재단(대표이사 안필연)은 17일 경기아트센터 회의실에서 지역 문화예술 발전과 도민 문화향유 기회 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.
이번 협약은 양 기관이 문화예술 분야에서 상호 협력을 강화하고 지역 문화예술 활성화를 도모하기 위해 추진됐다.
협약에 따라 양 기관은 ▲공연 및 문화예술 프로그램 공동 기획·운영 ▲문화예술 콘텐츠 교류 및 협력 ▲문화예술 교육 및 시민 참여 프로그램 협력 ▲문화예술 분야 정보 교류 등 다양한 분야에서 협력한다.
또한 정기적인 실무 협의를 통해 구체적인 협력 과제를 발굴하고, 필요 시 실무 협의체를 운영하는 등 지속적인 협력 체계를 구축해 나갈 계획이다.
김상회 경기아트센터 사장은 “이번 협약이 양 기관이 보유한 문화예술 자원과 경험을 바탕으로 지역 문화예술 협력을 더욱 확대하는 계기가 되길 기대한다”며 “공동 프로그램 기획과 콘텐츠 교류를 통해 도민들에게 다양한 문화예술 경험을 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.
안승순 기자
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