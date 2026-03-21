서울Pn

검색

“서울런으로 서울대 붙었어요”… 대학 합격 914

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

미아역세권에 최고 45층 1600가구 들어선다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서대문구 홍은사거리 고가 하부에 이색 경관석 조형

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

침수 피해 막아라… 성북, 빗물받이 대청소

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

경과원, 디자인으로 중소기업 경쟁력↑…101개 사에 13억원 지원

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기



경기도와 경기도경제과학진흥원(경과원)이 ‘2026년 중소기업 제품디자인개발 지원사업’ 참여기업을 모집한다.

경기도와 도내 25개 시군이 공동으로 추진하며, 총 13억 원의 예산으로 101개 기업을 지원한다.

지원 분야는 제품 경쟁력 강화를 위한 ‘디자인개발’과 조기 시장 진입을 위한 ‘디자인상용화’ 두 가지로 나뉜다.

디자인개발 부문에서는 참여기업이 디자인 전문회사나 도내 대학과 협력해 제품·시각·포장 디자인을 개발할 수 있도록 지원한다.

총사업비의 65% 범위에서 제품디자인은 최대 1400만 원, 시각·포장 디자인은 최대 500만 원을 지원하며 97개 사를 선정한다.


  •


디자인상용화 부문은 최근 3년 이내에 본 사업을 통해 제품디자인을 개발한 기업을 대상으로 금형 제작 비용을 지원한다.

총사업비의 65% 범위에서 최대 1800만 원까지 지원하며 4개 사를 선정한다.

신청 대상은 참여 시군에 본사 또는 공장이 소재한 제조업 영위 중소기업이다. 제품디자인의 경우 공장등록기업에 한해 지원한다.

올해는 완성도 높은 결과물을 낼 수 있도록 사업 수행 기간을 기존 90~120일에서 120~150일로 확대했다.

경과원은 지난해 158개 사를 지원해 매출 1544억 원 증가와 산업재산권 199건 등록, 고용 296명을 창출했다.

디자인상용화 부문은 다음 달 3일까지, 디자인개발 부문은 다음 달 10일까지 신청을 받는다.

김길아 경과원 균형발전본부장은 “AI 기술이 확산되고 글로벌 플랫폼 간 경쟁이 치열해지는 상황에서 디자인의 힘은 그 어느 때보다 강력해지고 있다”며 “이번 지원사업이 도내 중소기업이 보유한 원천 기술 상용화 속도를 높이는 계기가 되기를 바란다”고 밝혔다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

정책·행정 최신 기사
정책브리핑(Korea.kr) 최신 보도자료

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

채용 정보더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr