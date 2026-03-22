경콘진, 2026 플레이엑스포 B2B 참가사·협력 파트너십 모집

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경기도가 주최하고 경기콘텐츠진흥원(경콘진)과 킨텍스가 공동 주관하는 <2026 플레이엑스포(PlayX4)>가 B2B(Business to Business, 개인과 개인 간 거래) 수출상담회 참가 기업을 모집한다.<플레이엑스포>는 전시 중심의 B2C(Business to Consumer, 개인과 기업 간 거래) 프로그램과 더불어 게임 산업 관계자를 위한 B2B 프로그램을 운영하며, 국내 게임 기업의 비즈니스 기회 확대와 글로벌 진출을 지원하는 종합 게임 산업 플랫폼으로 자리매김해 왔다.<2026 플레이엑스포> B2B 수출상담회는 5월 21일부터 22일까지 이틀간 킨텍스 제1전시장 5A 홀에서 운영된다. 해당 기간 참가 기업들은 ▲국내외 퍼블리셔 및 바이어와의 1:1 비즈매칭 ▲투자 및 협업 상담 ▲산업 관계자 네트워킹 및 인디 어워드 ▲FGT(Focus Group Test, 표적집단테스트) 및 IR(Investor Relations기업설명회) 컨설팅 프로그램 등에 참여하게 된다.B2B 부스 참가 기업은 수출상담회 종료 후 주말 동안 일반 관람객을 대상으로 직접 게임을 선보일 수 있어, 비즈니스 성과 창출은 물론 참관객의 반응을 현장에서 즉각 확인할 기회도 얻는다.아울러 행사의 완성도를 높이기 위해 식음료, 플랫폼·기술 서비스, 콘텐츠, 편의 서비스 등 다양한 분야의 협력 파트너도 함께 모집한다.B2B 부스 및 라운지, 온라인 참가를 희망하거나 협력 파트너십 참여를 원하는 기업·기관은 오는 31일까지 <플레이엑스포> 공식 B2B 누리집을 통해 1차 신청을 할 수 있다.탁용석 경콘진 원장은 “이번 수출상담회는 게임 기업의 글로벌 비즈니스 확대와 생태계 활성화를 지원하는 핵심 플랫폼”이라며 “참가 기업이 실질적인 성과를 거둘 수 있도록 프로그램을 강화하고 다양한 파트너와 함께 풍성한 행사를 만들겠다”고 밝혔다.한편, 지난해 플레이엑스포 B2B 수출상담회에는 총 563개 사가 참가해 1476건의 비즈니스 상담과 약 2억 300만 달러 규모의 수출 상담을 했다.안승순 기자