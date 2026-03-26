서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

서울 역세권 325곳, 2031년까지 일자리·주거

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

‘블랙이글스’부터 ‘꽃길 걷기’ 퍼레이드까지…여의

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

“살던 곳에서 건강하게”… 어르신 노후, 성동이

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

더 길어진 석촌호수 벚꽃축제… 여유롭게 ‘송파의

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“우리 구 종량제봉투 수급은 안정”…은평구, 불안 확산 선제 대응

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

생산업체·유통 관계자 협력 공급 상황 점검


  •
서울 은평구 재활용 분리배출 안내문.
은평구 제공


서울 은평구는 최근 종량제봉투 원료 수급 불안 우려와 관련해 종량제봉투 생산과 공급에 차질이 없도록 수급 관리에 만전을 기하고 있다고 26일 밝혔다.

최근 중동 지역 정세 영향으로 종량제봉투 원료인 ‘나프타’ 공급 차질 가능성이 제기되며 일부 판매소에서는 종량제봉투 구매 수요가 일시적으로 증가해 품절 사례가 발생하고 있다. 구는 이를 실제 공급 차질보다는 수급 불안에 대한 우려로 구매가 일시적으로 몰린 데 따른 것으로 본다.

구는 종량제봉투 공급에 차질이 없도록 생산업체 및 유통 관계자와 협력해 기존 계약 물량의 조기 납품을 요청하는 등 공급 상황을 지속 점검하고 있다. 또 일일 재고 현황을 관리하며 판매 현장의 수급 상황을 모니터링하고 있다.

구는 일부에서 제기되는 종량제봉투 가격 인상설과 관련해 종량제봉투 가격은 관련 조례에 따라 정하는 사항으로 현재 가격 인상 계획은 없다고 밝혔다.

김미경 은평구청장은 “현재 소매점의 종량제봉투 품절은 일시적 수요 증가에 따른 것으로, 납품 인력을 확대해 공급 속도를 최대한 높일 계획”이라며 “구청을 믿고 필요한 만큼만 구매해 주시고, 좀 더 세심한 재활용품 분리배출을 통해 폐기물 감량에도 함께 힘써주시길 바란다”고 말했다.


송현주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

서울디자인창업센터 동대문캠퍼스 개관

오세훈 “청년들 브랜드 성장 지원”

학교로 찾아가는 관악 “아이들 상상력 마음껏 펼치도

박준희 구청장 신림 남강중 방문

우리 아이 오감으로 키워요…성북구, 미디어아트 접목

시각·촉각 결합한 놀이환경 구현

구로구, ‘구로형 기본사회’ 4대 전략 실행계획 수

“누구나 인간다운 삶을 영위할 수 있도록”

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr