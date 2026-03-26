“우리 구 종량제봉투 수급은 안정”…은평구, 불안 확산 선제 대응

생산업체·유통 관계자 협력 공급 상황 점검



서울 은평구 재활용 분리배출 안내문.

은평구 제공

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서울 은평구는 최근 종량제봉투 원료 수급 불안 우려와 관련해 종량제봉투 생산과 공급에 차질이 없도록 수급 관리에 만전을 기하고 있다고 26일 밝혔다.최근 중동 지역 정세 영향으로 종량제봉투 원료인 ‘나프타’ 공급 차질 가능성이 제기되며 일부 판매소에서는 종량제봉투 구매 수요가 일시적으로 증가해 품절 사례가 발생하고 있다. 구는 이를 실제 공급 차질보다는 수급 불안에 대한 우려로 구매가 일시적으로 몰린 데 따른 것으로 본다.구는 종량제봉투 공급에 차질이 없도록 생산업체 및 유통 관계자와 협력해 기존 계약 물량의 조기 납품을 요청하는 등 공급 상황을 지속 점검하고 있다. 또 일일 재고 현황을 관리하며 판매 현장의 수급 상황을 모니터링하고 있다.구는 일부에서 제기되는 종량제봉투 가격 인상설과 관련해 종량제봉투 가격은 관련 조례에 따라 정하는 사항으로 현재 가격 인상 계획은 없다고 밝혔다.김미경 은평구청장은 “현재 소매점의 종량제봉투 품절은 일시적 수요 증가에 따른 것으로, 납품 인력을 확대해 공급 속도를 최대한 높일 계획”이라며 “구청을 믿고 필요한 만큼만 구매해 주시고, 좀 더 세심한 재활용품 분리배출을 통해 폐기물 감량에도 함께 힘써주시길 바란다”고 말했다.송현주 기자