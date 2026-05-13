북촌 장인에게 배우는 전통 공예

종로구 46개 체험 프로그램 진행
서울 종로구는 북촌전통공예체험관에서 5월부터 16개 공방의 장인이 참여하는 46개 전통공예 체험 프로그램을 운영한다고 12일 밝혔다.
북촌전통공예체험관은 지난해에만 6만 7000명이 찾았다. 이곳은 북촌 한옥에서 장인들의 시연을 보고 직접 작품을 만들 수 있어 인기를 끌었다. 특히 올해는 갓 모양 키링 제작, 직물을 짜는 기계나 도자기 수리 체험 등 심도 있는 공예 프로그램도 새롭게 추가했다.
화요일은 조각보 팔찌와 호패 만들기, 수요일은 단청문 컵받침이나 자개 소품 만들기, 목요일은 전기물레 체험, 토요일은 가락지 매듭팔찌 만들기, 일요일은 한지 소품 만들기 등 요일별로 다양한 전통공예를 체험할 수 있다. 체험관은 설과 추석 당일을 제외하고 연중 운영한다. 서울시 공공서비스예약에서 선착순으로 예약을 진행하며, 체험 비용은 현장 결제한다.
종로구 관계자는 “직접 만들고 체험하는 과정을 통해 전통공예를 보다 친근하게 느낄 수 있길 바란다”고 밝혔다.
김주연 기자