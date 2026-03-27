최고 42층 아파트로 탈바꿈…영등포구 문래동 대변신 본격화

두산위브아파트는 최고 35층으로 탈바꿈



서울 영등포구의 슬로건.

영등포구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 내 최대 규모의 준공업지역인 영등포구가 낡은 도시 이미지를 벗고 첨단 산업과 쾌적한 주거 공간이 어우러진 신경제 중심지로 재탄생한다.서울 영등포구는 ‘서울시 도시계획조례’ 개정과 ‘준공업지역 제도개선 방안’ 발표 등으로 준공업지역 용적률이 기존 250%에서 최대 400%까지 상향되면서 영등포의 재개발 여건이 획기적으로 개선된다고 27일 밝혔다.영등포구 도시 재편의 핵심 지역으로 꼽히는 문래동 일대는 여의도보다 낡은 주택이 밀집해 있고 인도와 차도의 구분이 없는 좁은 도로 등으로 생활 불편과 안전 문제가 지속해서 제기돼 온 곳이다. 이번 용적률 상향으로 국화아파트는 용적률이 249.48%에서 399.72%로 상향돼 기존 29층 354가구에서 최고 42층 659가구로 계획이 변경됐다. 두산위브아파트도 용적률 399.95%를 적용받아 최고 35층 648가구 규모로 사업이 추진될 예정이다.아파트 재건축과 함께 도로 확장, 공원 조성 등 기반 시설 확충도 이뤄진다. 문래동4가 도시정비형 재개발사업은 2023년 조합 설립 이후 정비계획 변경 절차를 진행 중이다. 이후 사업시행계획인가 등 후속 절차가 추진될 예정이다. 문래동1~3가 일대도 경인로변을 중심으로 지식산업센터와 업무시설이 도입돼 공원과 도로 등 기반 시설이 확충되는 등 정비가 이뤄질 예정이다.구의 준공업지역은 서울 전체 준공업 면적의 25.2%를 차지하는 과거 산업화의 핵심 거점이다. 산업 구조의 변화와 공장 이전 등으로 노후 주거지와 열악한 기반 시설이 섞여 도시 활력이 떨어져 왔다. 또 준공업지역 총량제와 용적률 제한 등의 규제로 재개발이 지연되면서 지역 정비의 필요성이 꾸준히 나왔다.구는 문래동 기계금속 단지 통이전도 지속해 추진하고 있다. 현재 1200여개 공장이 밀집한 이곳은 임대료 상승과 젠트리피케이션으로 산업 생태계 유지에 어려움을 겪고 있다. 이에 구는 공장을 통으로 이전하는 방안을 추진해 소공인들의 경영 부담을 해결할 방침이다. 구는 기계금속 단지 이전 타당성 용역을 마치고 소공인협회와 협의를 이어가고 있다. 정부 기관과의 간담회를 통해 제도적 기반 마련과 통이전의 필요성을 지속해 건의하고 있다.송현주 기자