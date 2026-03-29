주민과 함께 쓸고 줍고… 용산 ‘봄맞이 대청소’

경리단길 등 주요 관광지 환경정비

분리배출 요령 교육하고 실태 점검



서울 용산구 청파동 공무원과 지역 주민이 지난 25일 청파동 골목길에서 봄맞이 대청소를 하고 있다.

용산구 제공

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서울 용산구가 봄철을 맞아 쾌적한 도시 환경을 위해 지난 25일 주요 상권과 도로, 16개 동에서 주민과 함께 봄맞이 대청소를 했다.구는 청소 취약 지역과 상습 무단투기 구역뿐만 아니라 경리단길, 용리단길 등 주요 관광지를 중심으로 환경 정비를 진행했다고 29일 밝혔다. 구는 지난 9일부터 한강대로, 녹사평대로 등 주요 도로에 먼지 흡입 청소차와 물청소차를 투입해 도로변과 옆도랑에 쌓인 먼지, 제설제 잔재물 등을 집중적으로 정비해 왔다.특히 서울시의 ‘생활폐기물 다이어트 천만 실천 프로젝트’와도 연계했다. 구는 주민들이 올바른 방법으로 쓰레기를 분리 배출할 수 있도록 배출 요령을 적극 홍보했다. 16개 동 주민센터에서는 지역 주민과 함께 종량제 봉투를 직접 확인하며 분리 배출 실태를 점검하는 ‘종량제 봉투 파봉 캠페인’도 진행했다. 박희영 용산구청장은 “올바른 분리 배출이 일상 속에 자리 잡아 용산구에서 발생하는 생활폐기물을 줄이기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.서유미 기자