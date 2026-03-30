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구로구, 난청 어르신 보청기 구입비 지원한다

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4월 1일부터 거주지 동주민센터에서 신청 가능

서울 구로구가 4월 1일부터 ‘난청 어르신 보청기 지원사업’을 추진하고 약 55명을 선착순 모집한다고 30일 밝혔다.


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서울 구로구청 전경. 구로구 제공


이번 사업은 난청으로 일상생활에 어려움을 겪고 있음에도 청각장애 등급 기준에 해당하지 않아 지원을 받지 못하는 어르신을 대상으로 보청기 구입비 일부를 지원해 청력 개선과 삶의 질 향상을 돕기 위해 마련됐다.

난청 기준은 한쪽 귀의 청력 손실이 40데시벨 이상 80데시벨 미만이며, 다른 귀의 청력 손실이 40데시벨 이상 60데시벨 미만인 경우다.

지원 금액은 국민기초생활보장수급자 최대 99만원, 기초연금수급자 최대 77만원으로 보청기 초기 적합(피팅) 비용이 포함된다. 다만, 후기 적합 비용 등 사후관리비는 지원되지 않는다.

신청을 희망하는 경우 보청기 구입비 지원 신청서, 이비인후과 전문의 진단서(신청일 기준 1년 이내 발급), 주민등록초본 등 필요한 서류를 준비해 거주지 동주민센터에 방문 접수하면 된다.

장인홍 구로구청장은 “앞으로도 어르신들의 건강한 노후를 위한 다양한 복지 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.

서유미 기자
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