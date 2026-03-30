겨우내 묵은때 벗기자… 은평, 주민과 ‘봄맞이 대청소’

구 전역서 민관 힘 합쳐 환경 정비

종량제 파봉·환경 캠페인도 병행



김미경 은평구청장이 지난해 3월 역촌역 평화공원에서 ‘민관 합동 봄맞이 대청소’를 하고 있다.

은평구 제공

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서울 은평구는 겨우내 쌓인 묵은때를 정비하기 위해 ‘민관 합동 봄맞이 대청소’를 4월 1일 한다고 30일 밝혔다. 이번 대청소는 쾌적한 도시환경을 조성하고 주민들의 자원순환 의식을 높이기 위해 마련됐다. 주민과 공무원, 공공기관 등이 구 전역에서 대대적인 환경정비 활동을 할 예정이다.김미경 은평구청장을 비롯한 구 직원과 주민 등은 ‘GTX연신849’(연신내광장, 옛 물빛공원)에 모여 도로 쓰레기를 수거한다. 이어 유동 인구가 많은 주요 도로, 공원, 교통시설물, 지하철역 주변, 하천 등 공공시설물을 청소한다.구는 16개 동별로 청소 구간을 자체 선정해 주택가 취약지역에 쌓인 쓰레기를 수거하고, 초·중·고 통학로 주변도 정비할 계획이다. 특히 올해부터 생활폐기물 수도권 직매립이 금지됨에 따라 종량제 봉투 파봉 캠페인과 환경 캠페인도 병행한다. 이를 통해 주민들의 쓰레기 감량 실천 참여를 확대하고, 환경 인식도 높여 나갈 방침이다.김 구청장은 “주민과 함께하는 대청소를 통해 깨끗하고 쾌적한 도시환경을 만들고자 한다”며 “자원이 선순환되는 은평구를 만들기 위한 활동을 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.송현주 기자