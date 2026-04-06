“공원 봄바람 속에 독서 하세요” 동작구, ‘책읽는 동작’ 운영

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4월 11~18일 대방공원·노들나루공원에 야외도서관


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동작구 제공


서울 동작구는 오는 12일 도서관의 날을 맞아 ‘야외도서관 책 읽는 동작, 머무르는 곳’(포스터)을 운영한다고 6일 밝혔다.

오는 11~18일 운영되는 이번 행사는 대방공원(여의대방로 36길 71), 노들나루공원(노량진로 247) 두 곳에서 순차적으로 열린다.

11~14일은 대방공원, 15~18일은 노들나루공원에서 열리며, 마지막 날인 18일에는 ‘동작구민 백일장’도 개최된다. 운영 시간은 평일 오후 4시부터 9시까지, 주말은 오전 11시부터 오후 5시까지다.

구는 공원을 찾은 방문객이 자연스럽게 야외도서관으로 유입될 수 있도록 ‘지나가다 → 머무르다 → 책을 집다 → 책을 열다’로 이어지는 동선을 기획해 누구나 부담 없이 참여할 수 있는 열린 독서 공간을 조성했다.

공간 곳곳에는 주제별 도서와 함께 빈백, 캠핑의자 등을 배치하고 조승리, 정이현, 정여울 등 인기 작가 강연과 북토크, 북 키링·책갈피 제작 등 체험 프로그램, 참여형 이벤트 등도 진행한다.

박일하 구청장은 “도서관의 날을 맞아 준비한 이번 행사가 일상에 지친 주민들에게 여유를 전하는 힐링의 장이 되길 바란다”며 “앞으로도 구민들이 일상에서 고품격 문화생활을 누릴 수 있도록 관련 인프라 확충에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

박재홍 기자
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