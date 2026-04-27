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현대건설·YG 등 대기업과 협업…경콘진, ‘문화기술 콘텐츠 제작·유통지원’ 참여기업 모집

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경기콘텐츠진흥원은 중소 콘텐츠 기업의 기술 기반 콘텐츠 제작 및 사업화를 돕고, 국내외 판로 개척까지 지원하기 위해 2026 문화기술 콘텐츠 제작 지원 사업과 유통 지원 사업에 참여할 기업을 오는 5월 12일까지 모집한다고 밝혔다.

이 사업은 아이디어 단계의 콘텐츠가 실제 제작을 거쳐 글로벌 시장에 유통되기까지의 전 과정을 지원한다. 진흥원은 제작 지원 부문에 12억원, 유통 지원 부문에 3억 8000만원 등 총 15억 8000만원 규모의 예산을 지원한다.

<문화기술 콘텐츠 제작 지원> 사업은 혁신적인 기술을 활용한 콘텐츠가 시장에 안정적으로 안착할 수 있도록 돕는 프로그램이다. 총 15개 과제를 선정하며 과제별로 2000만원에서 최대 1억 4000만원까지 제작 자금을 지원한다.

지원 부문은 ▲대기업 협업형 ▲자유형 ▲기술 인프라 이용 지원 등 3개 분야로 나뉜다. ‘대기업 협업형’은 현대퓨처넷, 현대건설, CJ ENM, YG엔터테인먼트, 스튜디오리얼라이브 등 국내 정상급 파트너사 5개 사가 참여하여 중소기업과 공동 과제를 수행한다.


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제작 이후의 단계를 책임지는 <문화기술 콘텐츠 유통 지원> 사업은 국내외 판로 개척을 목적으로 한다. 총 10개 사를 선정하여 기업당 3800만원의 유통 자금을 지원한다.

유통 지원 부문은 ▲기 참여 기업 성장형 ▲글로벌 진출형 ▲신규 콘텐츠 발굴형 등 3개 분야로 나뉜다.

최종 선정된 25개 기업(제작 15, 유통 10)에는 프로젝트 수행 기간 동안 네트워킹, 해외 진출 지원, 투자 연계 등 경콘진의 전방위적인 후속 프로그램이 제공된다.

탁용석 경콘진 원장은 “글로벌 콘텐츠 시장은 이제 기술력과 유통 전략이 결합된 전 주기적 지원을 요구하고 있다”라며, “도내 중소 콘텐츠 기업들이 대기업과의 협업 및 체계적인 유통 지원을 통해 대한민국을 대표하는 문화기술 강소기업으로 거듭날 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”라고 강조했다.

안승순 기자
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