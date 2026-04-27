현대건설·YG 등 대기업과 협업…경콘진, ‘문화기술 콘텐츠 제작·유통지원’ 참여기업 모집

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경기콘텐츠진흥원은 중소 콘텐츠 기업의 기술 기반 콘텐츠 제작 및 사업화를 돕고, 국내외 판로 개척까지 지원하기 위해 2026 문화기술 콘텐츠 제작 지원 사업과 유통 지원 사업에 참여할 기업을 오는 5월 12일까지 모집한다고 밝혔다.이 사업은 아이디어 단계의 콘텐츠가 실제 제작을 거쳐 글로벌 시장에 유통되기까지의 전 과정을 지원한다. 진흥원은 제작 지원 부문에 12억원, 유통 지원 부문에 3억 8000만원 등 총 15억 8000만원 규모의 예산을 지원한다.<문화기술 콘텐츠 제작 지원> 사업은 혁신적인 기술을 활용한 콘텐츠가 시장에 안정적으로 안착할 수 있도록 돕는 프로그램이다. 총 15개 과제를 선정하며 과제별로 2000만원에서 최대 1억 4000만원까지 제작 자금을 지원한다.지원 부문은 ▲대기업 협업형 ▲자유형 ▲기술 인프라 이용 지원 등 3개 분야로 나뉜다. ‘대기업 협업형’은 현대퓨처넷, 현대건설, CJ ENM, YG엔터테인먼트, 스튜디오리얼라이브 등 국내 정상급 파트너사 5개 사가 참여하여 중소기업과 공동 과제를 수행한다.제작 이후의 단계를 책임지는 <문화기술 콘텐츠 유통 지원> 사업은 국내외 판로 개척을 목적으로 한다. 총 10개 사를 선정하여 기업당 3800만원의 유통 자금을 지원한다.유통 지원 부문은 ▲기 참여 기업 성장형 ▲글로벌 진출형 ▲신규 콘텐츠 발굴형 등 3개 분야로 나뉜다.최종 선정된 25개 기업(제작 15, 유통 10)에는 프로젝트 수행 기간 동안 네트워킹, 해외 진출 지원, 투자 연계 등 경콘진의 전방위적인 후속 프로그램이 제공된다.탁용석 경콘진 원장은 “글로벌 콘텐츠 시장은 이제 기술력과 유통 전략이 결합된 전 주기적 지원을 요구하고 있다”라며, “도내 중소 콘텐츠 기업들이 대기업과의 협업 및 체계적인 유통 지원을 통해 대한민국을 대표하는 문화기술 강소기업으로 거듭날 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”라고 강조했다.안승순 기자