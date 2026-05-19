서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

서울시, 화재 취약한 주거용 비닐하우스 안전 점검

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서대문구 풍수해 대비 모의훈련…“기습 폭우 대비”

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울시·서울경제진흥원, 다음달 ‘무박 3일’ 인디

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“성북 어르신~ 사랑해孝 감사해孝”

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서울시 “텀블러에 커피 마시면 500원 이상 아껴요”

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

카페 개인 컵 이용 할인제 시행
‘텀블러데이’엔 2500원 더 할인


  •
서울시 ‘개인 컵 이용 할인제’.
서울시 제공


서울시가 일상 속 1회용 컵 사용을 줄이기 위해 18일부터 ‘개인 컵 이용 할인제’를 본격 시행한다고 밝혔다. 참여 매장에서 개인 컵으로 음료를 구매하면 매장 자체 할인(최소 100원)에 시 지원금 400원이 더해져 잔당 최소 500원의 할인 혜택을 제공한다.

올해부터는 서울페이 비가맹점까지 참여 대상을 넓혀 더 많은 매장과 시민이 참여할 수 있도록 했다. 할인제에 참여를 원하는 매장은 포스터의 QR코드와 이메일로 신청하면 된다. 공고문 등 관련 서류는 서울시 홈페이지와 시 보조사업자 온라인 카페에서 확인할 수 있다. 참여 매장은 개인 컵을 이용하는 시민에게 최소 100원 이상의 자체 할인을 제공해야 한다.

또한 시민 참여 확대를 위해 ‘텀블러 데이’도 운영한다. 매장별로 월 1회 자율적으로 운영할 수 있으며 개인 컵으로 음료를 구매할 경우 하루 50잔 한도 내에서 잔당 2500원 추가 할인을 지원한다.

시는 2023년 시범사업을 시작으로 지난해 말까지 약 26만 개의 1회용 컵을 줄이는 성과를 거뒀다. 권민 서울시 기후환경본부장은 “앞으로도 시민이 일상에서 쉽게 실천할 수 있도록 체감형 혜택과 참여 기반을 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.


유규상 기자
2026-05-19 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

노원구, 상계5동 재개발 주민협의체 구성

조합직접설립 공공지원 통해 추진위 생략 시비·구비 6억여 원 투입, 서울시 최대 규모 지원

용산구 어르신들 “무대에선 다시 청춘”…낭만가요제

어버이날 맞아 ‘시니어 낭만가요제’…주민 800여명

노원구, 상계5동 재개발 주민협의체 구성

조합직접설립 공공지원 통해 추진위 생략 시비·구비 6억여 원 투입, 서울시 최대 규모 지원

종로 부암·평창 아동 실내 놀이터 생긴다

187㎡ 규모 7월 준공·10월 개장

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr