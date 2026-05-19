서울시 “텀블러에 커피 마시면 500원 이상 아껴요”

카페 개인 컵 이용 할인제 시행

‘텀블러데이’엔 2500원 더 할인



서울시 ‘개인 컵 이용 할인제’.

서울시 제공

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서울시가 일상 속 1회용 컵 사용을 줄이기 위해 18일부터 ‘개인 컵 이용 할인제’를 본격 시행한다고 밝혔다. 참여 매장에서 개인 컵으로 음료를 구매하면 매장 자체 할인(최소 100원)에 시 지원금 400원이 더해져 잔당 최소 500원의 할인 혜택을 제공한다.올해부터는 서울페이 비가맹점까지 참여 대상을 넓혀 더 많은 매장과 시민이 참여할 수 있도록 했다. 할인제에 참여를 원하는 매장은 포스터의 QR코드와 이메일로 신청하면 된다. 공고문 등 관련 서류는 서울시 홈페이지와 시 보조사업자 온라인 카페에서 확인할 수 있다. 참여 매장은 개인 컵을 이용하는 시민에게 최소 100원 이상의 자체 할인을 제공해야 한다.또한 시민 참여 확대를 위해 ‘텀블러 데이’도 운영한다. 매장별로 월 1회 자율적으로 운영할 수 있으며 개인 컵으로 음료를 구매할 경우 하루 50잔 한도 내에서 잔당 2500원 추가 할인을 지원한다.시는 2023년 시범사업을 시작으로 지난해 말까지 약 26만 개의 1회용 컵을 줄이는 성과를 거뒀다. 권민 서울시 기후환경본부장은 “앞으로도 시민이 일상에서 쉽게 실천할 수 있도록 체감형 혜택과 참여 기반을 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.유규상 기자