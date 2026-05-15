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구미경 서울시의원, 선거 기간 중 ‘민원 해결’ 결실... “주민의 목소리에는 휴가가 없다”

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선거 기간 중에도 행당동 선거사무소에서 주민 간담회 열어 지역 현안 청취
거리 환경 정비, 전·월세입자 갈등 등 생활 밀착형 민원 상담 진행... ‘해결사’ 면모 입증
“선거운동도 의정활동의 연장선! 성실함이 최고의 공약”


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구미경 서울시의원. 서울시의회 제공


6·3 지방선거에 출마한 구미경 서울시의원(국민의힘, 성동2)이 쉼 없는 유세 일정 속에서도 지역구 민원을 최우선으로 챙기며 ‘현장 중심 일꾼’의 면모를 입증하고 있다. 구 의원은 선거 기간 접수된 주민 고충을 직접 점검하고 해결책을 모색하는 등, 마지막까지 시의원으로서의 책임을 다한다는 방침이다.

지난 11일 구 의원은 성동구 행당동 소재 선거사무소에서 지역 주민들과 민원 간담회를 가졌다. 이번 간담회는 유세 현장에서 만난 주민들의 요청으로 구 의원이 즉석에서 마련한 자리로, 선거운동 중임에도 주민 소통을 최우선으로 하겠다는 의지가 반영됐다.

이날 간담회에서는 ▲행당동 일대 거리 환경 및 쓰레기 처리 문제 ▲건축물 관리 및 세입자 갈등 중재 등 생활 현장의 생생한 고충들이 논의됐다. 구 의원은 주민들의 목소리를 경청한 뒤, 현직 서울시의원으로서 쌓아온 행정 경험을 바탕으로 구체적인 해결 방안과 대안 등을 제시했다.

간담회에 참석한 한 주민은 “선거철에는 보통 얼굴 알리기에 바쁜데 구 의원은 우리 이야기를 듣기 위해 따로 시간을 내주어 고맙다”라며 소감을 전했다.

그는 “선거운동은 단순히 표를 얻는 과정이 아닌 주민들의 가장 깊은 고민을 듣고 정책의 우선순위를 정하는 의정 활동의 연장선”이라며, “

‘일해 본 사람은 결과가 다르다’는 슬로건처럼 선거 기간뿐만 아니라 당선 이후에도 변함없이 성실하게 주민 곁을 지키겠다”라고 포부를 밝혔다.

구 의원은 이번 지방선거에서 성동구 제2선거구(왕십리도선동, 왕십리2동, 행당1·2동) 서울시의원 재선에 도전하며, ‘현장 중심의 성실한 의정’을 최우선 가치로 내세워 표심 공략에 나서고 있다.

류정임 리포터
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