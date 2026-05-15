구미경 서울시의원, 선거 기간 중 ‘민원 해결’ 결실... “주민의 목소리에는 휴가가 없다”

선거 기간 중에도 행당동 선거사무소에서 주민 간담회 열어 지역 현안 청취

거리 환경 정비, 전·월세입자 갈등 등 생활 밀착형 민원 상담 진행... ‘해결사’ 면모 입증

“선거운동도 의정활동의 연장선! 성실함이 최고의 공약”



구미경 서울시의원. 서울시의회 제공

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6·3 지방선거에 출마한 구미경 서울시의원(국민의힘, 성동2)이 쉼 없는 유세 일정 속에서도 지역구 민원을 최우선으로 챙기며 ‘현장 중심 일꾼’의 면모를 입증하고 있다. 구 의원은 선거 기간 접수된 주민 고충을 직접 점검하고 해결책을 모색하는 등, 마지막까지 시의원으로서의 책임을 다한다는 방침이다.지난 11일 구 의원은 성동구 행당동 소재 선거사무소에서 지역 주민들과 민원 간담회를 가졌다. 이번 간담회는 유세 현장에서 만난 주민들의 요청으로 구 의원이 즉석에서 마련한 자리로, 선거운동 중임에도 주민 소통을 최우선으로 하겠다는 의지가 반영됐다.이날 간담회에서는 ▲행당동 일대 거리 환경 및 쓰레기 처리 문제 ▲건축물 관리 및 세입자 갈등 중재 등 생활 현장의 생생한 고충들이 논의됐다. 구 의원은 주민들의 목소리를 경청한 뒤, 현직 서울시의원으로서 쌓아온 행정 경험을 바탕으로 구체적인 해결 방안과 대안 등을 제시했다.간담회에 참석한 한 주민은 “선거철에는 보통 얼굴 알리기에 바쁜데 구 의원은 우리 이야기를 듣기 위해 따로 시간을 내주어 고맙다”라며 소감을 전했다.그는 “선거운동은 단순히 표를 얻는 과정이 아닌 주민들의 가장 깊은 고민을 듣고 정책의 우선순위를 정하는 의정 활동의 연장선”이라며, “‘일해 본 사람은 결과가 다르다’는 슬로건처럼 선거 기간뿐만 아니라 당선 이후에도 변함없이 성실하게 주민 곁을 지키겠다”라고 포부를 밝혔다.구 의원은 이번 지방선거에서 성동구 제2선거구(왕십리도선동, 왕십리2동, 행당1·2동) 서울시의원 재선에 도전하며, ‘현장 중심의 성실한 의정’을 최우선 가치로 내세워 표심 공략에 나서고 있다.류정임 리포터