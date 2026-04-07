마포구 “종량제 봉투 걱정 마세요”

재고 확보 및 현장 점검 진행



지난달 23일 서울 마포구청에서 열린 비상경제 대책회의에서 박강수(가운데) 마포구청장이 회의를 주관하고 있다.

마포구 제공

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서울 마포구는 중동 정세 불안과 생활물가 상승으로 인한 우려로 종량제봉투 수요가 크게 증가함에 따라 안정적인 수급을 위해 긴급 대책을 마련했다고 7일 밝혔다.3월 23일부터 3월 27일까지 구의 종량제봉투 판매량은 총 107만 9313장으로 전주 대비 약 189% 증가했다. 특히 생활용 10L와 20L 규격에 수요가 집중되며 일부 판매소에서는 일시적인 품절이 발생하기도 했다.현재 구의 종량제봉투 재고는 상반기 수요에 대응할 수 있는 수준으로 충분한 것으로 파악됐다.구는 충분한 재고를 확보하고 있으나, 혹시 모를 수요 변동에 대비해 각 판매소에는 평소 수요량 수준에 맞춰 물량을 배정하고 있다. 또 모든 주민이 이용할 수 있도록 봉투 종류와 관계없이 1회 구매 수량을 최대 5장 이내로 제한하도록 권고했다.제작업체에는 수요량이 많은 규격 봉투인 10L와 20L 위주로 제작을 요청했다. 구는 종량제봉투 판매량과 재고 현황을 일 단위로 점검하는 한편, 주요 판매소에 대한 현장 확인도 병행하고 있다.9일에는 제작업체를 방문해 원료 납품 상황 등을 점검할 예정이다.김동현 기자