고흥 녹동항, 오는 11일 역대 최대 ‘2026대 황홀한 드론쇼’

강풍으로 연기된 공연, 더 화려하게 부활



고흥군이 오는 11일 ‘2026대 규모의 드론쇼’를 펼친다.

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고흥군이 지난 4일 강풍 등 기상 악화로 부득이하게 연기된 ‘2026대 규모의 드론쇼’를 오는 11일 오후 9시 녹동항 일원에서 개최한다.군은 지난 4일 개막식에서 화려한 불꽃쇼와 유해조류 퇴치 상용 드론 시연으로 축제 분위기를 고조시켰다. 하지만 메인 행사인 ‘2026대 드론쇼’가 강풍으로 인한 안전 우려로 연기되면서 역대 최대 규모의 공연을 기대했던 방문객들에게 아쉬움을 남겼다.군은 오는 11일 밤에 2026대 규모의 드론쇼 및 해상 불꽃쇼를 다시 진행할 계획이다. 이번 공연에서는 우주항공 중심도시 고흥의 3대 비전을 형상화한 콘텐츠를 선보일 예정이다.특히 2026대 규모로 진행되는 만큼 많은 인파가 집중될 것을 대비해 안전요원을 40명 이상으로 확대 배치하고, 유관기관 및 지역사회단체와 긴밀히 협조해 철저한 안전관리를 펼친다.군 우주항공추진단 관계자는 “지난주 강풍 때문에 부득이하게 드론쇼를 취소해 고흥을 찾아주신 관광객들에게 송구스럽게 생각한다”며 “앞으로 매주 개최되는 고흥 녹동항 드론쇼를 통해 추억과 감동을 선사하겠다”고 밝혔다.2026 고흥 녹동항 드론쇼는 11일 첫 공연을 시작으로 오는 10월까지 매주 토요일 저녁, 녹동항 일원에서 900대의 드론을 활용한 상설공연이 진행된다. 매월 마지막 주 금요일에는 고흥군청 앞 군민광장에서도 드론쇼가 개최된다.군은 강우, 강풍 등 기상 여건에 따라 드론쇼 일정이 변경될 수 있어 방문 전 고흥군 대표 홈페이지, 녹동항 드론쇼 홈페이지 또는 인스타그램을 통해 공연 일정을 꼭 확인할 것을 당부했다.고흥 최종필 기자