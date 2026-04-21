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GH, 지자체 이어 소방까지 ‘찾아가는 공공건설 교육’ 진행

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경기도 공공건설지원센터가 21일 경기도 내 소방서 및 119안전센터 공공건설·건축 담당 실무자들을 대상으로 ‘2026년 찾아가는 맞춤형 실무자 교육’을 실시했다. (GH 제공)


경기도 공공건설지원센터(경기주택도시공사 운영)가 21일 경기도 내 소방서 및 119안전센터 공공건설·건축 담당 실무자들을 대상으로 ‘2026년 찾아가는 맞춤형 실무자 교육’을 실시했다.

도 소방본부에서 열린 이날 교육은 올해 군포, 수원, 파주, 의정부 등 주요 지자체 실무자들로부터 “공공건축의 기획부터 예산 확보까지 실질적인 길잡이가 됐다”는 호평을 받은 ‘찾아가는 교육’의 연장선상에서 실시됐다.

주요 프로그램은 ▲공공건설·건축 기획의 이해 ▲사전검토 신청서 작성법 ▲공공건설 등 실무 역량 강화에 초점을 맞춘 내용으로 구성됐다. 특히 사업계획 수립과 예산 확보의 근거 자료로 활용할 수 있는 구체적인 사례와 산출 근거가 담긴 교재도 함께 제공됐다.

교육 종료 후에는 계획 중인 건축사업의 각 실무자와 공공건설지원센터 담당자 간 1:1 직접 상담 시간을 마련해 개별 사업 현안에 대한 맞춤형 해결책도 제시했다.

김용진 GH 사장은 “이번 교육이 소방 공무원들이 기획 단계부터 완성도 높은 건축 행정을 수행하는 데 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 일선 소방 행정의 기술적 애로사항을 적극 해소하고 전문적인 자문과 교육 기회를 지속적으로 확대해 안전하고 품격 있는 소방 건축물을 조성하는 데 기여하겠다”고 밝혔다.

2019년 12월 설치된 경기도 공공건설지원센터는 공공건축 사업 사전검토, 자문, 건축기획 등 다양한 기술 지원 업무를 수행하고 있으며, GH에서 수탁·운영하고 있다.

안승순 기자
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