경콘진, ‘제10회 경기히든작가’ 공모작 8편 발표…경쟁률 30:1



탁용석 경기콘텐츠진흥원장(가운데)이 9일 ‘제10회 경기히든작가’ 수상자들과 기념 촬영을 하고 있다. 경콘진 제공

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경기콘텐츠진흥원(경콘진)이 9일 신진 작가 발굴과 지역 출판 산업 활성화를 위한 ‘제10회 경기히든작가’ 공모의 최종 선정작 8편(소설 4, 수필 4)을 발표하고 시상식을 가졌다.올해 공모는 지난 3월 6일부터 4월 30일까지 소설과 수필 부문을 대상으로 진행됐으며 총 242편의 작품이 접수돼 30대 1의 경쟁률을 기록했다.소설 부문은 정은영 작가의 <나의 부고장>, 박주연 작가의 <어리>, 박지영 작가의 <닦아도 닦이지 않은>, 박지윤 작가의 <키친 플루메리아>가 뽑혔고, 수필 부문은 최승별 작가의 <사물함 정리>, 김경민 작가의 <몸 밖으로 보낸 감각들>, 유주현 작가의 <파도로 출근하는 돌하르방>, 이슬기 작가의 <김태희가 없는 행성에 도착했다>가 선정됐다.선정된 작가들에게는 상장과 함께 1인당 500만 원의 창작 지원금이 지급된다. 또한 기성 작가와 출판 전문가의 밀착 멘토링을 통해 교정·교열, 편집 디자인 등 전문적인 출간 과정을 전폭적으로 지원받게 된다. 완성된 선정 작품들은 연내 개별 단행본으로 정식 출간돼 전국 주요 온·오프라인 서점을 통해 독자들을 만날 예정이다.출간 이후에는 작가와 독자가 소통하는 북토크 등 다채로운 참여 행사가 진행된다. 특히 경콘진은 올해 출판 지원 사업 10주년을 기념해 오는 9월 중 역대 히든작가 지원작과 올해의 출간작을 한자리에서 선보이는 복합 팝업스토어 행사도 운영할 계획이다.탁용석 경콘진 원장은 “경기히든작가는 역량 있는 신진 작가들이 창작 활동에 전념하고 실제 출간의 꿈을 이룰 수 있도록 돕는 실질적인 징검다리 사업”이라며 “앞으로도 문학 발전을 이끌 우수한 작가들을 지속해서 발굴하고 이들의 자립과 성장을 지원하겠다”고 밝혔다.안승순 기자