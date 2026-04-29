GH, 중소기업제품 구매율 94.8%…2년 연속 전국 공공기관 중 ‘1위’



경기주택도시공사 전경

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경기주택도시공사(GH)가 지난해 중소기업 제품 구매율 94.8%로 전국 847개 공공기관 중 1위를 차지했다. 지난해에 이어 2년 연속 1위다.28일 중소벤처기업부 발표에 따르면 GH는 총 구매액 4706억 원 중 94.8%인 4460억 원을 중소기업 제품으로 조달했다. 이는 전년 대비 0.1%p 상승한 수치로, 법정 의무 구매 비율인 50%를 두 배 가까이 웃돌았다.GH는 용인·안산·고양 등 도내 주요 사업지구에서 설계 단계부터 중소기업 혁신 제품을 구입해 실질적인 판로 확대를 지원해 왔다.2024년부터 시행해온 ‘공공구매 상담회’와 ‘상생결제제도’는 계약부터 대금 지급까지 전 과정을 지원하는 ‘GH형 상생 모델’로 자리 잡았다.공공구매 상담회는 GH 발주 부서 담당자와 중소기업 간 1:1 직접 상담 매칭을 통해 실질적인 거래 기회를 제공하고 있다. 2024년에는 41개사, 지난해에는 53개사를 선정해 중기 제품 판촉에 앞장섰다.상생결제제도는 거래 중소기업이 GH의 높은 신용도를 활용해 낮은 금융비용으로 결제 대금을 조기에 현금화할 수 있는 전자 대금 결제 시스템으로 기업의 현금 유동성 확보에 도움이 된다.안승순 기자