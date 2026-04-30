신안군, ‘섬 개인정원’ 등록하면 상하수도 요금 감면…호응 얻어

섬 개인정원 198 개소 등록…상하수도 요금 감면 혜택 ‘호응’

‘주민 만족도 높은 실질적 지원으로 ‘1섬 1정원’ 정책 탄력



전남 신안 암태면의 등록 신고된 개인정원. (신안군 제공)

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신안군은 주민들이 자발적으로 가꾸는 개인정원을 등록·관리하면 상·하수도 요금을 감면해주는 제도가 큰 호응을 얻고 있다고 30일 밝혔다.군은 주민 주도의 생활 속 녹색 공간 조성을 활성화하기 위해 주민들의 개인정원에 대해 상하수도 요금 감면 혜택을 2024년부터 제공하고 있다.군은 ‘1섬 1정원’ 조성을 목표로 추진해온 사업이 생활 속 정원문화를 안정적으로 정착시키는 성과를 거두고 있는 셈이다.특히 개인정원 등록제는 정원도 가꾸고 실질적인 가계 도움까지 받을 수 있어 주민들의 긍정적인 평가를 받고 있다. 현재까지 총 198곳의 개인정원이 등록을 완료했으며, 등록된 정원주에게 명패를 배부하여 자긍심을 고취하는 등 지역사회의 자발적 참여를 이끌어내고 있다.수도요금 감면은 정원 규모에 따라 ▲33㎡ 이상 66㎡ 미만은 20%, ▲66㎡ 이상은 30%를 차등 감경한다.군 관계자는 “주민 한 분 한 분의 정성이 모여 1004섬 전체가 하나의 거대한 정원으로 거듭나고 있다”며 “상하수도 요금 감면과 같은 실질적인 지원을 통해 주민들이 정원 가꾸는 즐거움을 체감할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.임형주 기자