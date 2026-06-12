문승호 경기도의원, “경기교육, 소외되는 교육구성원 없도록 촘촘히 살펴야”



▲ 문승호 의원이 제391회 정례회 경기도교육청 추가경정예산안 심사에서 영어회화전문강사 등 소외 직군의 근로 여건 개선과 책임 행정을 촉구하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 교육행정위원회 문승호 의원(더불어민주당, 성남1)이 경기도교육청 추가경정예산안 심사에서 그동안 교육 현장에서 상대적으로 주목받지 못했던 교육 구성원들의 처우 개선을 도모하며, 교육청 차원의 지속적인 관심과 책임감 있는 행정을 촉구했다.문 의원은 제391회 정례회 상임위 회의실에서 열린 ‘제1회 경기도교육청 추가경정예산안 심사’에서 교육복지의 사각지대 해소를 위한 정책적 제언을 전개했다.이날 그는 제11대 경기도의회 교육행정위원회 위원으로서의 마지막 상임위 심사 발언을 통해 영어회화 전문강사들이 학교 현장에서 공교육의 한 축을 묵묵히 담당해왔음에도 불구하고, 처우와 근로 여건 측면에서 충분한 제도적 보호를 받지 못한 부분이 있었다고 짚었다.문 의원은 그동안 행정사무감사와 예산안 심사, 업무보고, 관계자 면담 등 다각적인 의정 활동 경로를 활용하여 영어회화 전문강사의 근로 여건 개선과 합리적인 처우 개선 필요성을 제기해 왔다.이러한 노력의 결과로 이번 추가경정예산안에 영어회화 전문강사 근속수당 관련 예산이 공식 편성됐다. 이에 대해 문 의원은 경기도교육청이 소외된 현장의 목소리를 전향적으로 반영해 실질적인 근로 여건 개선을 위한 조치에 나선 점을 긍정적으로 평가했다.이어 “경기도교육청 고위 간부들이 굵직한 현안을 처리하는 과정에서도 놓치고 있는 부분이 없는지 잘 검토해 주면 좋겠다”고 당부하며, 주요 교육정책을 수립하고 추진하는 과정에서 소외되기 쉬운 직군과 변두리 현장의 세밀한 목소리까지 놓치지 말고 수렴해야 한다고 주문했다.마지막 회기를 맞이한 그는 도교육청 집행부를 향해 “의미 있는 일을 집요하게 해주시면 좋겠다”고 강조하며, 경기교육 공동체 안에서 그 어떤 교육 구성원도 소외되거나 불이익을 받지 않도록 경기도교육청이 끝까지 책임 있는 자세로 당면 과제들을 수행해 나가야 한다고 덧붙였다.양승현 리포터