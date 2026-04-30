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서울 중구, 서울대와 손 잡고 ‘청소년 진로 탐색’ 지원

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초·중학생 171명 대상 멘토링…하반기 중·고등 프로그램


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중구 ‘꿈꾸는 나의 미래’
서울 중구가 지난 18일 개최한 ‘꿈꾸는 나의 미래’ 프로그램에서 참가 초등학생들이 기념 사진을 찍고 있다.
중구 제공


서울 중구의 서울대와 손을 잡고 청소년이 꿈을 키울 수 있는 진로 탐색 멘토링 프로그램을 진행하고 있다.

30일 구에 따르면 청소년을 위한 ▲꿈꾸는 나의 미래 ▲찾아가는 대학 ▲대학전공 심화 탐구 등 3가지 프로그램이 마련됐다. 2023년부터 중구는 서울대와 멘토링 프로그램을 위한 교육 협력을 진행해왔다. 최근 3년간 총 1641명이 참여했다.

세부적으로는 ‘꿈꾸는 나의 미래’는 초·중학생을 대상으로 교수진 특강과 재학생 멘토링으로 단계별 진로 설계를 돕는다. 중학생 대상인 ‘찾아가는 대학’은 정규 교과과정에서 다루기 힘든 체험·실습 교육에 집중한다. ‘대학전공 심화 탐구’에서는 고등학생이 서울대 캠퍼스에서 직접 대면 수업에 참여하며 전공을 탐색할 수 있다.

중구는 지난 11일과 18일 서울대 관악캠퍼스에서 초·중학생 171명을 대상으로 ‘꿈꾸는 나의 미래’ 프로그램을 진행하기도 했다. 중등부는 서울대 교수진 특강과 전공 탐색 강의를 듣고, 초등부는 진로 강의와 전공 탐색 멘토링 등 체험 활동을 진행했다. 특히 서울대 재학생과 함께한 캠퍼스 투어 만족도가 높았다.

하반기에도 진로 교육이 열릴 예정이다. 오는 9월에는 ‘대학전공 심화 탐구’, 오는 11월에는 ‘찾아가는 대학’을 순차적으로 진행한다.

구 관계자는 “청소년들이 평소 접하기 어려운 체험 실습을 경험하고 재학생과 만남 등을 통해 자신의 진로를 고민하고 탐구하는 시간이 되길 바란다”고 전했다.

김주연 기자
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