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콘텐츠로 살아나는 원도심···‘2026 원츠 순천’ 6월 개최

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6월 13~14일 남문터광장 등 원도심 일원
도심형 콘텐츠 축제 운영


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사진은 지난해 남문터광장 등 일원에서 개최된 원도심 콘텐츠 축제 ‘2025 원츠 순천’ 모습.


순천시가 다음 달 13일부터 14일까지 남문터광장 등 일원에서 원도심 콘텐츠 축제 ‘2026 원츠 순천’을 개최한다.

‘콘텐츠로 날다’라는 슬로건으로 열리는 이번 축제는 콘텐츠와 지역 상권, 콘텐츠 산업을 연계한 도심형 콘텐츠 축제로 추진된다. 행사장에는 루미·뚱이 등 캐릭터 IP를 활용한 체험 프로그램과 전시·체험 부스, 캐릭터 포토존 등 다양한 콘텐츠가 마련된다. 또한 캐릭터 IP 싱어롱 쇼 및 초청 가수 공연 등 가족 단위 방문객이 함께 즐길 수 있는 무대 프로그램도 운영될 예정이다.

특히 올해는 원도심 상권과의 연계를 강화해 먹거리 프로그램 등을 운영하고 행사 방문객의 소비가 자연스럽게 지역 상권으로 이어질 수 있도록 구성할 계획이다.

시는 이번 축제를 통해 원도심 소비를 활성화하고 지역경제에 새로운 활력을 불어넣는다는 방침이다. 아울러 ㈜로커스, ㈜케나즈 등 순천 애니메이션·웹툰 클러스터 입주기업과 협력해 콘텐츠 체험 부스, 캐릭터 드로잉 경연대회, 애니메이션 상영 등 산업 연계 프로그램도 선보일 예정이다.

이수동 시 전략기획국장은 “‘2026 원츠 순천’은 콘텐츠를 기반으로 시민과 관광객이 함께 즐기고, 지역 상권과 콘텐츠 산업이 함께 성장하는 축제”라며 “원도심에 새로운 활력과 문화적 즐거움을 더할 수 있도록 행사 준비에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.


순천 최종필 기자
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