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순천시청 이하늘, 2026 아시안게임 정구 출전 확정

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9월 개최 2026 아이치·나고야 아시안게임 출전


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순천시청 직장운동경기부 이하늘 선수


순천시청 직장운동경기부 이하늘 선수가 충북 진천에서 열린 2026년도 국가대표선수단 평가 등을 통해 ‘2026 아이치·나고야 아시안게임 출전’ 선수로 선발됐다.

지난달 20일부터 충북 진천에서 2026년도 국가대표선수단 자체평가전, 경기력향상위원회 및 국가대표지도자 평가 등이 개최됐다. 이 선수는 자체평가전에서 복식 3위, 단식 2위 등 우수한 성적을 바탕으로 최종 확정됐다.

그는 안성초, 안성중, 안성고, 대전대학교를 졸업한 뒤 2017년에 입단했다. 그동안 꾸준한 활약을 펼치며 팀의 핵심 선수로 자리매김해 왔다.

시 관계자는 “치열한 경쟁과 수준 높은 평가를 거쳐야 하는 어려운 과정 속에서도 선수의 뛰어난 집중력과 지도자의 헌신적인 지도가 더해져 값진 성과를 이뤄냈다”고 밝혔다. 이어 “정구 종목 최대 규모 국제대회인 9월 2026 아이치·나고야 아시안게임에서도 순천시와 대한민국의 위상을 높일 수 있도록 최선을 다해 달라”고 당부했다.


순천 최종필 기자
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