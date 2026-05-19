서울Pn

검색

서울시 “텀블러에 커피 마시면 500원 이상 아껴

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

장위동 모아타운 일대, 토지거래계약 허가구역 신규

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

구로구, 신혼부부 전세금 대출 이자 최대 100만

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울 중구, ‘적극행정’ 대통령 표창 받는다

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

동대문구, 청량리종합시장 ‘디자인혁신사업’…서울시 투자심사 통과

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

2026년 제3차 서울시 투자심사위원회
224억 4300만원 전액 시비 지원 확정


  •
청량리종합시장 디자인혁신 전통시장 조성사업 조감도.
동대문구 제공


서울 동대문구는 제3차 서울시 투자심사위원회에서 청량리종합시장 디자인혁신 전통시장 조성사업이 ‘조건부 추진-2단계’로 결정됐다고 19일 밝혔다. 이번 결정으로 청량리의 낡은 전통시장은 물건을 사고파는 공간에서 먹거리, 문화, 휴식이 어우러지는 생활·관광 거점으로 개편된다.

총사업비는 224억 4300만원으로 전액 시비로 추진된다. 구는 시장 안팎의 보행 동선을 정비하고, 부족했던 휴식·편의 공간을 확충할 계획이다.

앞서 서울시는 청량리 일대 전통시장을 시장 골목 특화 디자인, 공공지원시설, 한옥 자산, 입체보행로 등을 결합한 ‘글로벌 메가마켓’으로 조성하겠다는 구상을 밝힌 바 있다. 시장 중심부에는 2층 규모의 에코플랫폼(녹지와 휴게 기능 등을 갖춘 친환경 입체 공간)을 설치하고 주변 건물 옥상과 연결되는 입체보행로를 마련한다. 정원, 이벤트존, 화장실 등 방문객 편의공간으로 활용할 예정이다.

구는 제기동 일대의 역사성과 시장 고유의 활기를 살리면서, 방문객이 오래 머물 수 있는 공간을 만드는 데 초점을 맞출 계획이다. 이어 앞으로 서울시와 협력해 디자인 공모와 기본설계를 추진하고, 투자심사 조건 사항을 이행할 방침이다.

김기현 부구청장은 “디자인 공모와 기본설계, 2단계 심사 등 후속 절차를 차질 없이 준비해 전통시장 이용환경을 개선하고 지역 상권에 활력을 더할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.


유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

오승록 노원구청장, 세계산림치유포럼 전문가에 ‘힐링

“숲이 가진 무한한 에너지 공유하는 정책”

종로 부암·평창 아동 실내 놀이터 생긴다

187㎡ 규모 7월 준공·10월 개장

노원구, 상계5동 재개발 주민협의체 구성

조합직접설립 공공지원 통해 추진위 생략 시비·구비 6억여 원 투입, 서울시 최대 규모 지원

용산구 어르신들 “무대에선 다시 청춘”…낭만가요제

어버이날 맞아 ‘시니어 낭만가요제’…주민 800여명

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr