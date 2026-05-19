동대문구, 청량리종합시장 ‘디자인혁신사업’…서울시 투자심사 통과

2026년 제3차 서울시 투자심사위원회

224억 4300만원 전액 시비 지원 확정



청량리종합시장 디자인혁신 전통시장 조성사업 조감도.

동대문구 제공

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서울 동대문구는 제3차 서울시 투자심사위원회에서 청량리종합시장 디자인혁신 전통시장 조성사업이 ‘조건부 추진-2단계’로 결정됐다고 19일 밝혔다. 이번 결정으로 청량리의 낡은 전통시장은 물건을 사고파는 공간에서 먹거리, 문화, 휴식이 어우러지는 생활·관광 거점으로 개편된다.총사업비는 224억 4300만원으로 전액 시비로 추진된다. 구는 시장 안팎의 보행 동선을 정비하고, 부족했던 휴식·편의 공간을 확충할 계획이다.앞서 서울시는 청량리 일대 전통시장을 시장 골목 특화 디자인, 공공지원시설, 한옥 자산, 입체보행로 등을 결합한 ‘글로벌 메가마켓’으로 조성하겠다는 구상을 밝힌 바 있다. 시장 중심부에는 2층 규모의 에코플랫폼(녹지와 휴게 기능 등을 갖춘 친환경 입체 공간)을 설치하고 주변 건물 옥상과 연결되는 입체보행로를 마련한다. 정원, 이벤트존, 화장실 등 방문객 편의공간으로 활용할 예정이다.구는 제기동 일대의 역사성과 시장 고유의 활기를 살리면서, 방문객이 오래 머물 수 있는 공간을 만드는 데 초점을 맞출 계획이다. 이어 앞으로 서울시와 협력해 디자인 공모와 기본설계를 추진하고, 투자심사 조건 사항을 이행할 방침이다.김기현 부구청장은 “디자인 공모와 기본설계, 2단계 심사 등 후속 절차를 차질 없이 준비해 전통시장 이용환경을 개선하고 지역 상권에 활력을 더할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.유규상 기자