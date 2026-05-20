“구청에서 혼인신고 인증샷 찍으세요” 동작구, 포토존 조성



동작구청 2층에 마련된 혼인신고 기념 포토존.

동작구 제공

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서울 동작구는 새로운 인생을 시작하는 신혼부부를 위해 구청 2층 민원실 내에 혼인신고 포토존을 설치해 운영하고 있다고 20일 밝혔다.지난 4월 29일부터 운영 중인 포토존은 화사한 꽃 장식과 함께 ‘좋은날 우리, 동작구에서’라는 문구의 발광다이오드(LED) 조명을 설치해 따뜻하고 로맨틱한 분위기를 연출했다. 2층 민원여권과 5번 창구 앞 벽면에있는 포토존은 혼인신고를 위해 방문한 부부는 물론 구청을 찾는 일반 민원인 누구나 자유롭게 이용할 수 있다.한편 구는 거동이 불편한 민원 취약계층을 위해 ‘찾아가는 여권 교부 서비스, ‘찾아가는 중증장애인 혼인신고 서비스’를 운영하는 등 다양한 민원 편의 서비스를 추진하고 있다.구 관계자는 “혼인신고는 두 사람이 새로운 삶을 함께 시작하는 뜻깊은 순간인만큼, 소중한 하루를 오래 기억할 수 있도록 포토존을 마련했다”며 “앞으로도 주민들이 일상 속에서 따뜻함과 즐거움을 느낄 수 있도록 생활밀착형 민원 서비스를 지속 추진하겠다”고 밝혔다.박재홍 기자