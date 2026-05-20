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“구청에서 혼인신고 인증샷 찍으세요” 동작구, 포토존 조성

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동작구청 2층에 마련된 혼인신고 기념 포토존.
동작구 제공


서울 동작구는 새로운 인생을 시작하는 신혼부부를 위해 구청 2층 민원실 내에 혼인신고 포토존을 설치해 운영하고 있다고 20일 밝혔다.

지난 4월 29일부터 운영 중인 포토존은 화사한 꽃 장식과 함께 ‘좋은날 우리, 동작구에서’라는 문구의 발광다이오드(LED) 조명을 설치해 따뜻하고 로맨틱한 분위기를 연출했다. 2층 민원여권과 5번 창구 앞 벽면에있는 포토존은 혼인신고를 위해 방문한 부부는 물론 구청을 찾는 일반 민원인 누구나 자유롭게 이용할 수 있다.

한편 구는 거동이 불편한 민원 취약계층을 위해 ‘찾아가는 여권 교부 서비스, ‘찾아가는 중증장애인 혼인신고 서비스’를 운영하는 등 다양한 민원 편의 서비스를 추진하고 있다.

구 관계자는 “혼인신고는 두 사람이 새로운 삶을 함께 시작하는 뜻깊은 순간인만큼, 소중한 하루를 오래 기억할 수 있도록 포토존을 마련했다”며 “앞으로도 주민들이 일상 속에서 따뜻함과 즐거움을 느낄 수 있도록 생활밀착형 민원 서비스를 지속 추진하겠다”고 밝혔다.


박재홍 기자
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