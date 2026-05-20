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강동구, 말라리아 무료 신속 진단검사

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고열 등 의심증상 나타나면 즉시 검사 받아야


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강동구청사 전경
강동구 제공


서울 강동구는 여름철이 다가오면서 말라리아 감염을 막고 확산을 방지하기 위해 무료 신속 진단검사를 운영한다고 20일 밝혔다.

모기를 매개로 감염되는 말라리아 중 국내에서 주로 발생하는 삼일열 말라리아는 48시간을 주기로 오한과 고열, 발한, 해열 증상이 반복되는 특징이 있어 의심 증상이 나타나면 즉시 검사를 받아야 한다.

신속 진단검사는 강동구보건소에서 받을 수 있다. 손끝에서 소량의 혈액을 채취해 1시간 뒤 공공보건 온라인 포털 또는 보건소의 건강관리센터에서 결과를 직접 확인할 수 있다.

말라리아 예방을 위해서는 모기의 활동이 활발한 야간 시간대에는 외출을 자제하고, 야외 활동 시 밝은색 긴 옷을 착용하는 것이 도움이 된다.

구 관계자는 “국내 주요 발생지역인 경기·인천·강원 등과 인접한 서울에서도 말라리아 환자가 꾸준히 발생하고 있다”라며, “빠른 진단과 치료가 감염병 확산을 막는 핵심인 만큼 의심 증상이 있으면 신속하게 검사를 받아달라”고 당부했다.


박재홍 기자
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