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영암서 2026 아시아 모터스포츠 카니발 열려

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8개 종목에 107대 참가, 음악 공연·체험행사 등 다채


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아시아 모터스포츠 카니발 포스터.


2026 아시아 모터스포츠 카니발이 오는 24일 영암 국제자동차경주장(KIC)에서 레이스와 공연, 체험 행사가 결합한 모터스포츠 축제로 열린다.

아시아 모터스포츠 카니발은 아시아 지역 모터스포츠 문화 교류를 위해 2014년부터 경주 대회와 체험 행사 등을 펼치는 복합형 스피드 축제다.

전라남도가 후원하고 ㈜슈퍼레이스가 주최하는 이번 대회는 국내 최상위 클래스인 토요타 가주 레이싱 6000과 금호 M(BMW), 알핀(프랑스 스포츠카), 프리우스 PHEV(일본 하이브리드), 래디컬 컵 코리아(영국 레이싱 전용차) 등 8개 종목, 107대가 참가한다.

가장 인기가 높은 ‘토요타 가주 레이싱 6000’은 주행 거리를 기존 95㎞에서 157㎞로 늘리고 의무 피트스톱(Pit Stop)을 도입해 타이어 교체 여부, 피트 체류 시간 등의 전략이 경기를 바꿀 수 있어 관람 재미를 더한다.

특히 올해는 관람객이 선수와 차량을 가까이 만날 수 있는 ‘그리드워크’와 프로 드라이버와 서킷을 질주하는 ‘택시 타임’, 카트 체험, 미니카 레이싱, 경품 이벤트 등의 다양한 부대 행사도 즐길 수 있다.

또 김창완 밴드, 멜로망스 등 음악 공연도 확대해 파크뮤직페스티벌과 연계해 열린다.

이번 대회 기간에는 선수와 관계자 등 5000여 명이 체류하고 결승전 당일 2만여 명의 관람객 방문이 예상되는 등 지역 경제 활성화에도 크게 기여할 것으로 기대된다.

장영철 전남도 기업도시담당관은 “이번 대회는 스피드 마니아의 전유물로 인식된 모터스포츠를 가족이 함께 즐기는 축제로 확장한 행사”라며 “모터스포츠가 대중화를 넘어 K-콘텐츠로 확대되도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

대회 관련 자세한 정보는 슈퍼레이스 공식 누리집(www.super-race.com)에서 확인할 수 있으며 파크뮤직페스티벌 티켓은 인터파크(NOL) 티켓이나 행사 당일 현장에서 구매할 수 있다.

영암 류지홍 기자
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