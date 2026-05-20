달빛 아래서 요가를… 강남 유닉투어 함께해요



서울 강남구 제공

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“공원에서 요가를 하고, K팝과 전통문화도 배워요.”서울 강남구는 강남에서만 즐길 수 있는 특별한 체험형 관광 프로그램 ‘2026 강남유닉투어’를 22일부터 운영한다고 20일 밝혔다. 올해는 웰니스, 전통문화, 러닝, K팝 등 글로벌 관광 흐름을 반영해 총 16회에 걸쳐 진행한다.대표 프로그램인 ‘별빛요가’는 삼성해맞이공원에서 열린다. 삼성해맞이공원은 한강과 도심 경관을 함께 즐길 수 있는 곳이다. 올해는 요가, 필라테스와 함께 발레 기반으로 한 피트니스 수업인 바레도 운영한다.별빛요가에는 가수 ‘포미닛’ 출신이자 바레 마스터 강사 남지현, 가수 ‘베이비복스리브’ 출신 요가 강사 박소리 등 유명 강사들이 참여한다.선정릉에서는 전통문화를 체험하는 ‘왕후 체험’을 운영한다. 6월 6일, 9월 19일, 10월 17일 토요일 오후 2시에 열린다.또 최근 러닝 열풍을 반영한 ‘워크앤런 강남둘레길’도 마련했다. 행사는 6월 20일, 9월 12일, 10월 24일 토요일 오전 10시 30분 양재천에서 총 3회 진행한다.조성명 강남구청장은 “국내외 관광객과 구민이 강남의 매력을 더 가까이에서 즐길 수 있도록 차별화된 관광 프로그램을 지속적으로 확대하겠다”고 말했다.김동현 기자