동대문구, 환경교육주간 운영…탄소중립 체험행사 개최



동대문구 주민들이 지난해 6월 용두동 정릉천에서 ‘에코워킹’ 프로그램에 참여한 뒤 기념 사진을 촬영하고 있다.

동대문구 제공

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서울 동대문구는 다음 달 5일 환경의 날을 시작으로 11일까지 ‘2026년 동대문구 환경교육주간’을 운영한다고 20일 밝혔다.올해 주제는 ‘줄이고! 다시 쓰고! 함께 지키는 지구!’다. 환경교육주간에는 ▲구청 ▲동대문구환경교육센터 ▲동대문구탄소중립지원센터 ▲한국업사이클링공예협회 ▲삼육식품 ▲경희중학교 ▲서울시립대학교 환경동아리 ‘데니크’ 등 8개 기관·단체가 참여한다.첫 행사는 5일 오후 2시부터 5시까지 청량리역 광장에서 열린다. 현장에는 탄소중립 정책을 알리고 주민이 직접 참여할 수 있는 홍보·체험·전시 부스 13개가 마련된다. 주요 프로그램은 ▲분리배출 낚시 ▲자투리 가죽 카드지갑 만들기 ▲커피박 설거지 비누 만들기 ▲멸균팩 분리배출 캠페인 등이다.생활 속 자원순환을 돕는 프로그램도 함께 운영된다. 종이팩, 페트병, 폐건전지를 가져오면 종량제봉투나 휴지로 교환할 수 있다. 빈 용기를 가져오면 친환경 세제를 채워주는 ‘리필 스테이션’과 자가발전 솜사탕 만들기 체험도 마련된다.8일부터 11일까지는 ‘릴레이 에코워킹’이 이어진다. 에코워킹은 걸으면서 쓰레기를 줍는 환경보호 활동이다. 8일 배봉산 둘레길을 시작으로 9일 천장산 하늘길, 10일 정릉천, 11일 중랑천까지 4개 코스에서 진행된다.현장 참여가 어려운 주민을 위한 온라인 프로그램도 진행한다. 구는 환경교육 카드뉴스 전용 홈페이지에 6~8컷 분량의 환경 정보를 매일 게시할 예정이다. 환경교육주간 마지막 날인 11일에는 일주일간 게시된 카드뉴스 내용을 바탕으로 온라인 퀴즈를 진행하고 선착순 200명에게 커피 쿠폰을 제공한다.김기현 부구청장은 “이번 환경교육주간이 구민들이 탄소중립을 쉽고 즐겁게 배우고, 일상에서 줄이고 다시 쓰는 습관을 만들어가는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.유규상 기자