서울Pn

검색

서울시 “텀블러에 커피 마시면 500원 이상 아껴

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

장위동 모아타운 일대, 토지거래계약 허가구역 신규

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

구로구, 신혼부부 전세금 대출 이자 최대 100만

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울 중구, ‘적극행정’ 대통령 표창 받는다

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

전남도, 쌀 요리 경연대회 개최

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

쌀 소비촉진·건강한 식문화 확산위해…7월 9일까지 참가자 모집


  •
전국 쌀 요리 경연대회 포스터.


전라남도가 쌀 소비 촉진과 건강한 식문화 확산을 위해 제4회 전국 쌀 요리 경연대회를 개최하기로 하고 오는 7월 9일까지 참가자를 모집한다.

이번 경연대회는 쌀을 재료로 한 창의적 레시피를 발굴하고, 일상 속 쌀 소비문화를 확산하기 위해 마련됐다.

대회는 1차 서류심사와 2차 본선 경연으로 진행되며 1차 서류심사는 7월 10일 실시해 본선 진출 10개 팀을 선발하며 본선은 7월 21일 순천제일대학교 성심관 조리실에서 열린다.

심사는 대중성과 조리 용이성, 영양 우수성, 활용 지향성, 창의성 등을 종합해 이뤄진다.

입상자들에게는 대상 1팀 200만원과 최우수상 1팀 150만원, 우수상 2팀 각 100만원, 장려상 6팀 각 70만원 등 총 970만원의 시상금이 지급된다.

그동안 1·2회 대회에서는 광주·순천 지역 참가자가 우수한 성과를 거뒀고 3회 대회부터는 완도와 파주 등 다양한 지역에서 참여하면서 전국 규모 경연대회로 거듭나고 있다.

참가 대상은 쌀 요리에 관심 있는 누구나 가능하며, 개인 또는 3명 이내 팀으로 참여할 수 있다.

참가 작품은 쌀(가루쌀 포함)을 30% 이상 활용한 요리다.

신청서와 레시피를 전남도 여성단체협의회 전자우편(wmjgreen@hanmail.net)이나 우편((58564) 전남 무안군 삼향읍 어진누리길 30, 407호 전라남도 여성단체협의회)으로 제출하면 된다.

전남도는 수상 레시피를 활용한 영상과 홍보자료를 제작해 식품업체와 온라인 채널 등에 배포하는 등 일상 속 쌀 소비문화 확산을 위한 홍보 활동에도 나설 계획이다.

박상미 전남도 농식품유통과장은 “이번 경연대회를 통해 누구나 쉽게 활용할 다양한 쌀 요리가 발굴되길 기대한다”며 “앞으로도 쌀 소비 확대와 건강한 식문화 조성을 위해 지속해서 노력하겠다”고 밝혔다.

무안 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

오승록 노원구청장, 세계산림치유포럼 전문가에 ‘힐링

“숲이 가진 무한한 에너지 공유하는 정책”

종로 부암·평창 아동 실내 놀이터 생긴다

187㎡ 규모 7월 준공·10월 개장

노원구, 상계5동 재개발 주민협의체 구성

조합직접설립 공공지원 통해 추진위 생략 시비·구비 6억여 원 투입, 서울시 최대 규모 지원

용산구 어르신들 “무대에선 다시 청춘”…낭만가요제

어버이날 맞아 ‘시니어 낭만가요제’…주민 800여명

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr