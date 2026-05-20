서울국제정원박람회, 개막 250만명 방문…성수 상권 매출 30% 급증

일평균 생활인구 4월 대비 20.4% 증가

일평균 신용카드 이용 금액은 31.5%↑



서울 성동구 성수동 서울숲 일대에서 지난 1일 개막한 ‘2026 국제정원박람회’의 잔디마당(피크닉·휴식 공간) 휴게쉼터에서 시민들이 휴식을 취하고 있다.

서울시 제공

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‘2026 서울국제정원박람회’가 개막 20일째 누적 관람객 250만명을 돌파했다. 서울시는 이 기간 서울숲과 성수동 일대 생활인구(체류 인구)와 신용카드 이용 금액 모두 증가했다고 20일 밝혔다.시는 관람객 수, KT와 공동 개발한 ‘체류 인구 데이터’를 활용해 지난 1~10일 서울숲과 성수동 일대 생활인구, 체류 인구, 카드 소비 데이터를 분석했다. 이 기간 일평균 생활인구는 약 4만 2300명으로 박람회가 열리기 직전인 4월 같은 기간과 비교해 20.4% 늘었다. 주중으로 한정하면 생활인구는 25.1% 늘어난 것으로 나타났다.인구 유입이 소비로 이어지면서 경제 활성화 효과가 있는 것으로 확인됐다. 성수동 일대 내국인 일평균 신용카드 이용 금액은 전월 동기 대비 31.5% 증가했고, 이용 건수도 25.6% 늘었다. 특히 개막일이었던 지난 1일 카드 이용 금액이 11억 5000만원으로 가장 많았다. 주로 식당과 카페 등 요식업, 편의점이 높은 매출을 기록했다.김영환 시 정원도시국장은 “박람회를 가을까지 안전하고 쾌적한 축제로 운영해 ‘정원도시 서울’을 완성해 가겠다”고 밝혔다.유규상 기자