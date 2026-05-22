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국립순천대, 세계적 애니메이션 명문 ‘캐나다 셰리던 칼리지’와 업무협약 체결…국내 최초

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토론토 ‘디파처 페스티벌’ 공식 초청
케데헌 매기강 감독 배출한 ‘셰리던 칼리지’와 국내 첫 교육 협력 맞손


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국립순천대학교가 세계적 애니메이션 교육기관 ‘셰리던 칼리지’와 교육 협력 확대를 위한 공식 업무협약를 체결했다.



이병운 국립순천대 총장이 신디 구베이아 셰리던 총장에게 기념품을 전달하고 있다.


국립순천대학교가 세계적 애니메이션 교육기관 ‘셰리던 칼리지’와 교육 협력 확대를 위한 공식 업무협약을 체결했다.

지난 8일 캐나다 온타리오주 오크빌에 위치한 대학을 방문한 자리에서 협약을 맺고, 문화콘텐츠 분야 글로벌 인재 양성과 국제협력 기반 구축에 나섰다. 국내 대학과는 첫 국제교류 협력이어서 의미를 더한다.

이번 방문은 지난 4월 셰리던 칼리지 총장단의 국립순천대학교 방문 이후 양 기관 간 협력 논의를 구체화하기 위해 공식 초청을 받아 추진됐다. 국립순천대 방문단은 셰리던 칼리지 예술·디자인 교육의 중심인 트라팔가 캠퍼스를 비롯해 토론토 지역 문화행사와 애니메이션 기업 등을 방문하며 북미 문화산업과 교육 현장을 직접 확인했다.

애니메이션·예술·디자인 분야 협력 방향에 대해 논의한 두 대학은 앞으로 ▲공동 프로젝트 및 전시 ▲학생·교원 교류 ▲단기 연수 프로그램 ▲교육·연구 협력 등을 단계적으로 확대해 나가기로 뜻을 모았다.


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국립순천대학교가 세계적 애니메이션 교육기관 ‘셰리던 칼리지’와 교육 협력 확대를 위한 공식 업무협약를 체결했다.


1967년 설립된 셰리던 칼리지는 애니메이션·영화·게임·디자인 등 문화콘텐츠 분야에서 세계적 경쟁력을 인정받고 있는 캐나다 대표 공립 고등교육기관이다. 북미를 대표하는 실무 중심 교육기관으로 디즈니, 픽사, 드림웍스 등 글로벌 스튜디오에 다수의 졸업생을 배출했다. 최근 글로벌 흥행작 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 공동 감독 매기 강의 모교로 주목받고 있다.

국립순천대학교 방문단은 토론토에서 열린 국제 문화행사 ‘디파쳐 페스티벌’에도 공식 초청받아 매기 강 감독과 만남을 가졌다. 매기 강 감독은 토론토시 최고 영예인 ‘도시의 열쇠’를 수여받고 청중들과 자신의 성공 경험을 나누기도 했다.

이병운 국립순천대 총장은 “지역을 기반으로 성장한 학생들이 세계와 연결되는 경험을 쌓을 수 있도록 국제협력을 더욱 확대해 나가겠다”며 “대한민국을 대표하는 애니메이션·문화콘텐츠 교육 거점으로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편 국립순천대학교는 글로컬대학30 사업과 전남 RISE사업(앵커)을 기반으로 애니메이션·문화콘텐츠 분야를 핵심 특화 영역으로 육성하고 있다. 현재 순천 원도심에 지산학 캠퍼스를 조성해 재학생뿐 아니라 지역 고교생과 성인학습자를 대상으로 맞춤형 교육을 운영하는 등 지역 산업과 연계한 미래형 글로벌 인재 양성 체계를 구축하고 있다.

순천 최종필 기자
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