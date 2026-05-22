(사)전남뿌리기업협회, 뿌리산업 인재 양성 위해 ‘온 힘’

순천미래과학고와 뿌리산업 산학 업무협약 체결



기순도(오른쪽) 전남뿌리기업협회 회장과 이희건 순천미래과학고 교장이 산학 업무 협약서를 들고 기념촬영을 하고 있다.



왼쪽부터 김동엽 미래고학고 취업부장, 서철원 산학협력부장, 김희라 교감, 이희건 교장, 기순도 회장, 최성진 전남뿌리기업협회부회장, 김선화 사무국장.

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(사)전남뿌리기업협회가 지역 내 뿌리산업 인재 양성을 위해 온 힘을 쏟고 있어 눈길을 끈다.(사)전남뿌리기업협회는 22일 순천미래과학고등학교와 뿌리산업의 미래를 이끌 핵심 인재 양성을 위해 손을 맞잡았다. 두 기관은 이날 미래과학고에서 전남권 뿌리산업 발전을 위한 산학 업무 협약(MOU)을 체결했다. 이날 협약은 뿌리산업을 선도하는 기업들과의 긴밀한 네트워크를 통해 학생들에게 현장 중심의 실무 교육 기회를 제공하고, 산업 현장의 수요에 부합하는 전문 인력을 양성해 졸업생들의 성공적인 취업을 지원하기 위해 마련됐다.양 기관은 앞으로 ▲기업 현장 수요를 반영한 교육 과정 및 프로그램 공동 개발·운영 ▲학생들의 현장 실습 및 견학 기회 확대 ▲뿌리산업 분야에 대한 이해도 제고를 위한 전문가 특강 ▲졸업생 채용 정보 공유 및 취업 지원 등 다각적인 분야에서 상호 협력하기로 했다.특히 (사)전남뿌리기업협회는 지역 내 뿌리기술 기반 기업들을 대표하는 단체여서 학생들이 학교에서 배운 이론을 실제 산업 현장에 적용해 볼 수 있는 실질적인 가교 역할을 할 것으로 기대를 모으고 있다.이희건 순천미래과학고 교장은 “학생들이 뿌리산업에 대한 긍지를 갖고 미래 사회가 요구하는 핵심 인재로 성장하는 발판이 되길 바란다”며 “실질적인 산학 협력 모델을 구축해 학생들에게는 우수한 취업처를 제공하고, 지역 기업에는 준비된 인재를 연결하는 등 지역 경제 활성화에 기여하겠다”고 밝혔다.기순도 (사)전남뿌리기업협회 회장은 “지역 산업의 근간인 뿌리산업이 발전하기 위해서는 우수한 젊은 기술력 확보가 필수적이다”며 “학생들이 전문성과 실무 능력을 겸비한 전문가로 거듭날 수 있도록 협회 차원의 지원을 아끼지 않겠다”고 화답했다.순천 최종필 기자