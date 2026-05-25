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성동구, ‘탄소중립·기후위기’ 대응 2025년도 점검 결과 ‘우수’

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제1차 성동구 탄소중립 녹색성장 기본계획
제2차 성동구 기후위기 적응대책 점검 결과


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서울 성동구 행당동 왕십리광장에서 지난달 22일 열린 ‘제5회 하나뿐인 지구’ 행사에 아이들이 프로그램을 즐기고 있다.
성동구 제공


서울 성동구는 지난달 29일 ‘2050 탄소중립녹색성장위원회 심의’를 개최하고 추진 실적을 점검한 결과, 기후위기 대응에서 큰 성과를 거뒀다고 25일 밝혔다.

구의 ‘제1차 성동구 탄소중립 녹색성장 기본계획’은 2050년 탄소중립 실현을 위해 2025년부터 2034년까지의 연도별 목표를 담고 있다. 점검 결과 감축 대책 74개 과제 중 66%(49개)가 목표를 달성했거나 정상 추진 중인 것으로 조사됐다.

특히 구는 2025년 온실가스 감축 목표의 93.2% 수준인 15만 1620t CO2eq(이산화탄소 환산량)를 이미 감축한 상태다. 아직 실적이 공표되지 않은 4개 과제까지 반영하면 최종 감축률은 목표치 대비 125%를 넘어설 전망이다.

기후위기에 안전한 친환경 도시체계 구축을 목표로 추진된 ‘제2차 성동구 기후위기 적응대책(2021~2025)’ 이행점검도 긍정적인 성과를 거뒀다. 종합 점수 102.3점으로 최고 등급인 ‘매우 우수’를 획득했다. 또 전체 38개 사업 중 36개가 ‘매우 우수’, 2개가 ‘우수’ 평가를 받았다.

구 관계자는 “점검 결과를 토대로 기후위기 대응 사업을 적극 추진해, 성동구를 기후 재난으로부터 안전한 지속 가능 탄소중립 도시로 만들어 나가겠다”고 밝혔다.


유규상 기자
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