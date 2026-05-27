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고양시 ‘실시간 AI 교통신호 시스템’ 정식 운영

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교통량 증감 맞춰 최적의 신호시간 분석·작동 적용


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고양시청 전경
경기 고양시와 고양경찰서가 인공지능(AI)을 활용한 실시간 교통신호 시스템 운영을 시작했다.

고양시는 화정역 앞 화정로 7개 교차로에서 한 달간 진행한 ‘AI 기반 실시간 교통신호 시스템’ 시범운영을 마치고 정식 운영에 들어갔다고 27일 밝혔다.

이 시스템은 교차로 폐쇄회로(CC)TV로 교통량 데이터를 수집한 뒤, 차량 흐름에 맞춰 신호 시간을 실시간 자동 조정하는 방식이다.

고양시는 지난해 10월부터 올해 1월까지 시스템 개발을 마쳤고, 고양경찰서와 협의를 거쳐 지난 4월 한 달 동안 시범운영을 진행했다.

시범운영 결과 교통 상황에 따라 신호 시간이 최소 4초에서 최대 26초까지 자동 조정됐다. 특히 교통량 변화에 맞춰 불필요한 직진·좌회전 동시신호를 줄이고, 직진 신호 시간을 늘려 차량 흐름 개선 효과를 확인했다.

고양시는 앞으로 화정로 구간에서 시스템을 정식 운영하면서 상습 정체 구간에도 확대 적용하는 방안을 검토할 계획이다.

고양시 관계자는 “AI 기반 지능형 교통체계를 통해 시민들에게 더 안전하고 편리한 교통 환경을 제공하겠다”고 말했다.

한상봉 기자
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