“월드컵 수변 카페 놀러오세요”

월드컵천 경관폭포·하천 풍경 조망 가능

카페 전문 업체 선정 6월부터 본격 운영



서울 마포구가 성산동 성미다리 인근에 조성한 수변 카페의 모습.

마포구 제공

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서울 마포구 성산동 성미다리 인근에 경관폭포를 볼 수 있는 카페가 문을 열었다.마포구는 경관폭포와 어우러져 커피와 여유를 즐길 수 있는 ‘월드컵 수변 카페’ 공간을 조성하고, 27일 오후 3시 준공식을 개최했다고 밝혔다. 수변 카페는 성산동 일대 월드컵천길 산책로 구간에 지상 1층, 연면적 195.36㎡ 규모로 들어섰다.내부는 전면 유리창 구조를 적용해 실내 어디서든 폭포와 하천을 한눈에 감상할 수 있도록 설계했다. 외부에는 주변 산책로와 유기적으로 연결되는 데크를 설치해 주민들이 물길을 따라 산책을 즐기다 언제든 편하게 카페를 이용할 수 있도록 했다.옥상에는 탁 트인 하천 풍경과 경관폭포를 한눈에 조망할 수 있는 별도의 휴식공간을 마련해 수변의 매력을 더했다. 구는 맞은편 경관폭포에서 카페로 건너올 수 있는 징검다리와 계단을 조성해 접근성을 높였다.또 하천 양쪽 사면에는 화사한 양귀비꽃을 비롯해 진백나무, 황금사철나무, 에메랄드그린 등 다양한 수목을 심었다. 구는 카페 전문 운영 업체를 선정해 내부 인테리어와 시설 점검 등을 거쳐 오는 6월 중 본격적인 운영에 돌입할 예정이다.경관폭포는 하천 일대 환경 개선과 주민 친수공간 확대를 위해 조성됐다. 높이는 6.5m, 길이 40m 규모로 지난 3월부터 본격 운영을 시작했다. 구 관계자는 “수변 카페를 조성해 걷는 즐거움에 머무는 여유까지 더하게 됐다”며 “마포구는 앞으로도 하천 경관과 주변 환경을 지속적으로 가꿔나가겠다”고 말했다.김동현 기자