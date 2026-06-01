곡성군, 인근 지자체 숙박시설과 상생 추진

남원군 켄싱턴리조트, 화순군 금호리조트와 각각 업무협약 체결



곡성군 섬진강 기차마을 전경.

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전남 곡성군이 지역 내 숙박시설 부족 문제를 해결하고 체류형 관광 활성화를 위해 인근 지역 숙박시설인 남원 켄싱턴리조트, 화순 금호리조트와 각각 관광 활성화를 위한 업무협약을 했다.이번 협약은 곡성의 대표 관광지인 ‘섬진강기차마을’이 가족 단위 관광객들에게 큰 인기를 끌고 있음에도 불구하고, 지역 내 대형 숙박시설이 부족해 당일 관광에 머무르는 한계를 극복하기 위해 추진됐다.인근 지자체의 풍부한 숙박 인프라를 연계해 관광객 유치와 지역 내 체류 시간을 늘리겠다는 상생 전략이다.협약에 따라 각 기관은 관광객 유치를 위한 상호 할인 혜택 제공과 공동 홍보 마케팅에 적극 협력한다.곡성군은 두 리조트 이용객이 섬진강기차마을을 방문하면 입장료를 비롯해 증기기관차, 레일바이크 탑승료를 각각 30% 할인해 준다.남원 켄싱턴리조트와 화순 금호리조트는 기차마을을 거쳐 온 관광객들을 위해 파격적인 혜택을 내놓았다.남원 켄싱턴리조트는 기차마을 이용객이 숙박할 경우 조식 1+1, 웰컴 드링크 2잔, 레이트 체크아웃 12시 서비스를 제공하고 곡성군민을 위한 제휴 할인가를 별도 적용한다.화순 금호리조트는 기차마을 입장권을 지참한 관광객에게 대표 액티비티 시설인 아쿠아나(워터파크) 30%, 온천 20% 할인 혜택을 제공한다.군 관계자는 “이번 협약은 지자체 간의 경계를 넘어 인근 시군의 우수한 숙박 인프라를 공유함으로써 상생 발전하는 좋은 모범 사례가 될 것”이라며 “체류형 관광 상품을 지속적으로 고도화하여 관광객 유치 확대와 지역 경제 활성화라는 두 마리 토끼를 모두 잡겠다”고 밝혔다.곡성 류지홍 기자