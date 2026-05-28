서울시의회 국민의힘 “올바른 정책 검증과 적극적인 사전투표로 서울의 더 나은 미래 열어달라” 촉구

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서울시의회 국민의힘은 제9회 전국동시지방선거 사전투표(29~30일)를 하루 앞둔 28일 논평을 내고, 오늘 밤 열리는 서울시장 후보 TV 토론회 시청과 유권자들의 적극적인 사전투표 동참을 촉구했다. 국민의힘은 이번 토론회가 철저한 정책 검증의 장이 되기를 기대한다고 밝혔다.‘미래와 정책’ vs ‘위선과 선동’… 서울의 미래를 가를 품격 있는 선택이 시작된다6월 3일 지방선거가 6일 앞으로 다가왔다. 당장 내일부터는 이틀간의 사전투표가 시작되며, 오늘 밤 11시에는 대한민국 중심 서울의 4년을 책임질 적임자를 판가름할 오세훈 후보와 정원오 후보의 대면 토론이 열린다.참으로 안타깝고 아쉬운 대목이다. 대한민국 수도 서울의 시장 선거임에도 불구하고, 여야 후보가 한 자리에 모여 치열하게 맞붙는 토론회가 사전투표 개시를 고작 7시간 앞둔 시점에서야 단 한 차례 이례적으로 열리기 때문이다.지난 선거들에서 유권자의 알 권리를 위해 수 차례씩 토론이 열렸던 전례와 비교하면 이번 단판 토론은 시민의 눈과 귀를 가린 채 표만 달라는 무책임한 선거 풍토를 조장했다는 점에서 깊은 유감을 표하지 않을 수 없다.그간 오세훈 후보와 언론인단체의 거듭된 양자 토론 초청을 “말싸움이 아닌 정책으로 승부하겠다”는 얄팍한 변명으로 극구 회피하며 줄행랑을 쳐온 민주당 정원오 후보의 오만함이 만든 서글픈 결과다.검증의 기회가 단 한 번으로 줄어든 만큼, 오늘 밤 11시부터 새벽까지 이어질 토론회는 두 후보의 자질과 리더십을 가려낼 처음이자 마지막인 엄중한 심판대가 될 것이다. 또한 서울시민들께서는 이번 TV토론을 통해 명확한 격(格)의 차이를 확인하게 될 것이다.첫째, 시민의 아픔을 대하는 ‘책임감’의 격차다.오세훈 후보가 참사 수습을 위해 선거운동을 멈추고 무한 책임을 다짐할 때, 정원오 후보 진영은 시민의 비극을 ‘선거 호재’라 부르며 환호했다. 이처럼 참사마저 정략적 계산기로 두드리는 비정함과 생계의 벼랑 끝에 선 상인의 절규에 훈계로 일관하는 오만한 태도로는 결코 천만 시민을 품을 수 없다.둘째, 천만 도시를 이끌 ‘실전 경험’과 도덕성의 차이다.오 후보가 꽉 막힌 재개발의 물꼬를 튼 실전 행정가라면, 정 후보는 재원 대책 없는 현금 살포와 ‘칸쿤 외유’, ‘언론비 몰아주기’ 등 부패 의혹만 가득한 아마추어다. 부패하고 섣부른 행정에 서울을 맡길 수는 없다.셋째, 권력의 폭주를 견제할 ‘합리적 균형’이다.이번 선거는 폭주하는 정부·여당에 엄중한 경고장을 보내는 선거다. 토론마저 회피하며 함량 미달의 후보를 내세운 여당의 오만함을 심판하고, 건강한 대안 세력이 서울에서 제 역할을 할 수 있도록 시민 여러분의 매서운 선택이 필요하다.시민 여러분께서 오늘 밤 토론회를 냉철하게 끝까지 지켜봐 주시길 바라며, 내일부터 시작되는 사전투표에서 서울의 시계를 거꾸로 되돌리려는 낡고 부패한 정치꾼을 매섭게 심판하고 서울의 미래를 향해 소중한 한 표를 행사해 주실 것을 간곡히 호소드린다.2026. 5. 28서울시의회 국민의힘 대변인 채수지류정임 리포터