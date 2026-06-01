동대문구, 중학생 진로동아리 ‘와플’ 운영

6개 중학교, 기초부터 심화까지 진로탐색

미디어 제작자·파티시에·이모티콘 작가 등



서울 동대문구 답십리동 동대문진로직업체험지원센터 ‘와락’에서 한 중학생이 ‘이모티콘 작가’ 활동에 참여해 디지털 드로잉을 하고 있다.

동대문구 제공

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서울 동대문구는 동대문진로직업체험지원센터 ‘와락’에서 중학생의 진로 탐색을 돕는 ‘와플(진로동아리)’ 프로그램을 운영한다고 1일 밝혔다.올해는 6개 중학교 동아리가 참여한다. 동아리 소속 학생은 미디어 제작자, 파티시에, 이모티콘 작가, 요리사 등 직업에 대한 흥미와 적성을 확인할 수 있다.구는 기초부터 심화 과정까지 단계적으로 배울 수 있도록 프로그램을 구성했다. 미디어 제작자 분야에서는 영상 기획, 촬영, 편집 등 콘텐츠 제작 과정을 배운다. 파티시에 분야는 제과·제빵 기초 실습과 디저트 제작 활동을 할 수 있다. 이모티콘 작가 분야에서는 캐릭터 구상과 디지털 드로잉을 통해 창작 과정을 익히고 요리사 분야에서는 다양한 조리 실습을 진행한다.와락은 학교 진로 수업과 연계해 다양한 진로·직업체험 프로그램을 운영한다. 주요 프로그램은 ▲찾다(진로직업체험) ▲해보다(자유학기제) ▲바꾸다(특화·신산업·창업) ▲나누다(지역사회·네트워크) 등이 있다. 김기현 부구청장은 “앞으로도 청소년들이 다양한 직업 세계를 스스로 탐색하고 미래를 설계할 수 있도록 진로 프로그램을 넓혀가겠다”고 밝혔다.유규상 기자