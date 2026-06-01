관악구, 반려동물 행동 교정 프로그램 참가자 모집

취약계층 위한 동물교감 프로그램 ‘멍멍아, 놀자’도

관악구 ‘동물교감’ 프로그램

지난해 서울 관악구에서 열린 ‘동물교감 프로그램’에서 어르신들이 강아지와 함께 이야기를 나누고 있다.

관악구 제공

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서울 관악구가 반려동물 행동 교정 프로그램에 참여할 40가구를 선착순으로 모집 중이라고 1일 밝혔다.2018년 시작된 ‘찾아가는 반려동물 행동 교정 교육’은 동물행동 전문 상담사가 가정에 방문해 반려견 행동 유형, 환경적인 요인 등을 종합적으로 분석하고 해결 방안을 제시한다. 지난해에는 반려견 41마리가 짖음, 공격성 등 문제행동을 개선하도록 도왔다.참여를 희망하면 관악구청 일자리벤처과로 방문해 신청서를 작성하거나 담당자 이메일로 신청서를 제출하면 된다. 신청 대상은 동물 등록을 마친 주민이다. 선정되면 개별 통지하고 이후 행동 교정 훈련사가 방문한다.또한 구는 이번달부터 취약계층의 정서적 안정감을 높여주는 동물교감 프로그램 ‘멍멍아, 놀자!’를 운영한다.2016년 시작된 ‘멍멍아, 놀자!’는 서울시 자치구 최초 동물매개치료 사업이다. 전문가와 자원봉사자, 도우미 동물이 취약계층 지원기관에 방문한다. 어린이에게는 강아지와 교감하는 경험을 제공하고, 어르신에게도 신체 협응력 증진을 돕고 사회적 고립감 해소를 돕는다.아울러 관악구는 성숙한 반려동물 문화 정착을 위해 2개월령 이상 반려견의 등록을 독려했다. 만약 잃어버린 경우 내장형, 외장형 무선식별장치 등을 활용해 신속하게 찾을 수 있다.김주연 기자