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전남도, AI 반려견 활용으로 독거노인 우울감 개선

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목포지역 독거노인 100명 보급…우울척도 하락·건강관리 향상


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전남도가 AI 반려견을 활용한 정서 건강 원스톱 지원 구축 사업을 하고 있다.


전남도는 ‘AI 반려견 활용 정서 건강 원스톱 지원 구축 사업’을 통해 독거노인의 정서 안정과 우울감 개선에 큰 효과를 거둔 것으로 나타났다.

전남도는 2025년 보건복지부 스마트 사회서비스 시범 사업 공모에 선정돼 목포시 상동에 거주 중인 독거노인 100명에게 대화를 통한 정서적 교감과 식사와 약 복용 시간 알림, 음악 등 다양한 콘텐츠를 지원하는 반려견 형태의 돌봄 로봇을 보급했다.

이어 사업 효과를 분석한 결과 어르신들의 우울척도 검사에서는 우울 점수가 7.34점에서 2.74점으로 63% 하락했으며, 우울감 검사에서도 위험군으로 분류된 33명 가운데 97%인 32명이 정상 수준으로 회복됐다.

또한 ‘약을 제때 챙겨 먹는다’고 응답한 비율은 사업 전 20%에서 사업 후 80%로 상승해 건강관리 실천 수준도 향상된 것으로 분석됐다.

이밖에 평소 대화 상대 없이 지내던 어르신들은 AI 반려견과 하루 평균 54차례 교감했으며, 가장 많이 이용한 콘텐츠는 트로트 26.6%와 찬송가·법문 등 종교음악 15.3% 등으로 조사됐다.

이번 사업 참여자는 70대가 49%로 가장 많고, 80대 25%, 60대 21%, 60대 미만 4%, 나머지가 90세 이상 순이었으며 여성이 59%로 남성보다 높았다.

정광선 전남도 보건복지국장은 “AI 돌봄 로봇은 단순한 기계를 넘어 어르신들의 정서적 친구이자 건강관리 동반자 역할을 했다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 AI 기술을 활용한 돌봄 서비스를 확대해 돌봄 사각지대 해소에 힘쓰겠다”고 밝혔다.

한편 전남도는 올해 보건복지부의 사회서비스 취약지 공모사업에도 선정돼 섬 지역 독거노인을 대상으로 AI 반려로봇을 활용한 통합돌봄 서비스를 확대 추진하고 있다.

무안 류지홍 기자
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