‘시원한 물 한병’ 고영우 순천시소상공인연합회장, 매일 생수 200개 무료 제공

폭염 속 2개월 동안 생수 나눔



순천만국가정원 동문 앞에 설치한 아이스박스에서 아이들이 생수를 들고 활짝 웃고 있다.



고영우 순천시소상공인연합회장이 하루 200개씩 무료로 배부하고 있는 ‘제주 용암수’를 들고 웃음을 짓고 있다.



순천만국가정원 동문 앞에 세워져 있는 무료 생수 나눔 아이스박스.

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연일 찌는 듯한 폭염이 기승을 부리는 가운데 지역 소상공인의 따뜻한 온기가 순천에 시원한 감동을 전하고 있다. 주인공은 순천시 연향동에서 박구윤회관을 운영하고 있는 고영우 순천시소상공인연합회장.그는 지난달 29일부터 사비를 들여 순천만국가정원 동문과 팔마체육관 사거리 등 유동 인구가 많은 2개 장소에 아이스박스를 설치하고 무료 생수 나눔을 이어가고 있다. 매일 오전 10시부터 530㎖ 생수 200병을 각 장소당 100병씩 채워 넣고 있다. 미네랄 성분이 풍부한 ‘제주 용암수’ 생수다. 오후 4시쯤 물량이 소진돼 다시 채워 넣을 정도로 시민과 관광객들의 호응이 뜨겁다. 무더위에 시민들이 더위를 식히고 건강하게 여름을 날 수 있도록 일회성 행사에 그치지 않고 추석 전까지 2개월 동안 무료 생수 배포를 계속할 방침이다.시민과 관광객 등 누구나 자유롭게 이용 가능하다. 이번 생수 나눔은 고 회장의 자발적인 후원으로 시작됐다. 지난해 뜻을 품었으나 아쉽게 진행하지 못했던 마음을 올해 무더위가 계속되자 선뜻 실천에 옮겼다.특히 현재 경기 침체와 물가 상승으로 소상공인들 역시 경영에 큰 어려움을 겪고 있는 시기임에도 불구하고, 지역 사회를 먼저 생각하는 마음에 더 큰 의미가 담겨 있다.고 회장은 “시원한 물 한 병이 더운 날씨에 도움이 됐으면 하는 바람이다”라며 “작은 나눔이지만 시민들과 순천을 찾은 관광객들이 잠시라도 더위를 잊고 건강하게 여름을 나는 데 도움이 되기를 바란다”고 활짝 웃었다. 그는 “소상공인도 지역사회의 한 구성원인 만큼 시민들과 어려울 때 서로 힘이 될 수 있는 나눔을 앞으로도 계속 이어가겠다”고 말했다.그는 지난해 말 이웃돕기 성금 1000만원을 기부하는 등 지역사회를 위한 나눔에 앞장서고 있다는 평가를 받고 있다. 최근 3년 동안 순천시에 3000만원을 기탁했다.순천 최종필 기자